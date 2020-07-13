С чем связан рост Tesla на 5%?
Акции Tesla сегодня снова растут, на премаркете бумага прибавила почти 5% и достигла уровня 1600 долларов. Еще в марте этого года, когда на рынках были панические настроения акции Tesla падали до 350 долл.
С тех пор они выросли почти в 5 раз! Это история не про фундаментальные показатели, тут уже все находится в зоне иррациональности, это история про современных инвесторов и психологическое восприятие реальности.
Вернее, реальность в случае с Теслой полностью трансформировано в воздушные замки, которые и покупают инвесторы.
Скажу так, теперь цена акций будет зависеть от высоты воздушного замка, который смогут построить отдельные аналитики и в который, они потом заселят инвесторов. Замок может достичь и 2000, а может и 3000, но итог будет один – замок неизбежно рухнет.
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