Итоги прошедшей недели должны порадовать всех инвесторов со всех концов мира. Должны… Но действительно ли эта радость искренняя и полноценная? Чисто по факту все выглядит просто великолепно. На рынке продолжается уверенный безоткатный рост, а цифры этого роста должны порадовать любого, кто хоть немного разбирается в фондовом рынке. Особенно хороши безусловно акции FAANGовцев — крупнейших технологических компаний, которые день за днем бьют свои исторические максимумы и продолжают пользоваться неизменным спросом. Именно их рост во многом способствует тому, что индекс NASDAQ день за днем переписывает свои исторические максимумы, и уже не то что переполз отметку в 10 тысяч пунктов, а еще немного и он разменяет следующую тысячу — 11-ю! Обстановка по акциям, входящим в другие индексы, более спокойная, но и там мелкими неспешными шажками котировки поднимаются все выше и выше.

Но такая спокойная и уверенно-позитивная инвестиционная картина вырисовывается, если смотреть исключительно на индексы. Однако, если взглянуть на все в отраслевом разрезе, то тут явно видны серьезные разрывы «инвестиционного мозга». Так, акции лучшего по итогам недели сектора — Consumer Cyclical выросли только в среднем за неделю на 6,35%. Согласитесь, это очень много. А вот акции худшего сектора — Энергетического — потеряли за это же время в среднем 2,43% своей капитализации. И нельзя сказать, что для такого уж бурного роста акций потребительских компаний есть такие уж слишком веские причины. Так же как и нельзя сказать, что был серьезный повод падать акциям нефтянки. А если учесть, что весь текущий инвестиционный бум проходит на фоне ухудшающейся коронавирусной ситуации, то совсем непонятно, чему же, собственно, радуются участники рынка?

Наиболее ярко это «сумасшествие» проявляется сейчас в акциях такой хайповой компании, как Tesla (TSLA, +10,78%). Только за последние 2 недели акции этого автомобилестроительного гиганта… да-да, гиганта, поскольку по капитализации сейчас это действительно самая большая компания мира(!). Так вот за последние две недели капитализация этой компании увеличилась более чем на 60%, а с начала года почти на 300%!

Но если акции Tesla безумно растут, поскольку иначе они вести себя и не умеют, то вот бурный рост акций Netflix (NFLX, +8,07%) связан прежде всего с ожиданиями инвесторами хорошей отчетности от этой компании, которая выйдет в конце текущей недели. А зная Netflix и то, как она умеет отчитываться, более чем 20-ти процентный рост за последние 2 недели не кажется таким уж неадекватным.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено более 3,7 миллиона сделок с акциями 1 203 эмитентов на общую сумму более 3 миллиардов долларов США.

Ожидания рынка 13 июля

Стартует очень важная неделя, которая вполне возможно определит дальнейшее направление движения рынка в целом вплоть до ноябрьских президентских выборов. На старт выходит новый сезон отчетности. Во вторник после выхода отчетности крупнейших банков на фондовом рынке начнется период, когда инвесторы с нетерпением ежедневно будут ждать публикацию финансовых показателей компаний по итогам их деятельности во 2- м «коронавирусном» квартале 2020 года. Конечно, с одной стороны, никто ничего хорошего не ожидает — эпидемия все-таки! Но все же очень многие надеются, что дела у компаний в целом не столь плохи, как думается, и они все же покажут свою силу и устойчивость к кризисам. Однако прогнозировать, что же мы получим на выходе, чрезвычайно сложно, и поэтому нас в ближайшие месяц — полтора ждет очень много сюрпризов даже со стороны тех бизнесов, которые никогда не удивляли инвесторов какими-то неожиданными и непредсказуемыми данными. И на старте нового сезона отчетности даже сложно предсказать каким он будет, и в какую сторону в итоге развернутся настроения участников рынка.

Пока единственное, что можно констатировать, так это то, что инвесторы все же верят в лучшее и, несмотря на явную техническую перекупленность рынка, продолжают «тарить» акции в надежде на всеобщий корпоративный позитив. Но оправдаются ли их надежды? Об этом как раз мы и начнем узнавать в самые ближайшие дни.

Что же касается понедельника, то сегодня день ожидается относительно спокойный. Макроэкономические данные не публикуются, и особо важных выступлений не ожидается. Поэтому текущий день пройдет в подготовке к завтрашнему выходу отчетности от крупнейших банков. В связи с этим, безусловно, именно к их акциям сегодня будет наиболее пристальное внимание со стороны инвесторов. Пятничный рост котировок акций большой банковской четверки (JPM, BAC, C и WFC) на 5 — 6 процентов показал, что и здесь инвесторы глобально настроены на позитив. Сегодня вряд ли мы увидим такой же столь бурный рост как в конце прошлой недели, но общий настрой покажет нам, к чему собственно завтра стоит готовиться. Пока же на данный момент инвесторы свято верят во все хорошее и поэтому продолжают осторожно покупать.

Фьючерсы на основные американские индексы торгуются в зеленой зоне и прибавляют около 0,5% по отношению к пятничному закрытию. Скорее всего и основная торговая сессия будет проходить на осторожно позитивной ноте без каких-либо серьезных резких движений. Поэтому будем готовиться и надеяться, что стартующий завтра сезон отчетности оправдает ожидания большинства инвесторов.