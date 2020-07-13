Акции "Лукойла" могут сорваться вниз
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Petropavlovsk (+4,19%) и бумаги Детского мира (+1,57%). В лидерах снижения были акции ГМК “Норильский никель” (-2,26%), которые оказались под давлением новостей об очередной аварии, и котировки ЛУКОЙЛа (-1,92%).
Бумаги Petropavlovsk продолжали повышение прошлой недели на фоне золота выше 1800 долл./унц., а также благодаря надеждам на разрешение корпоративного конфликта.
Акции ЛУКОЙЛа после формирования дивидендного гэпа на прошлой неделе (между 5175 руб. и 5405 руб.) продолжают нисходящее движение и достигли минимума со второй половины мая. Акции также пробили вниз уровень 5000 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на риски развития нисходящего движения в район 4745 руб., а далее – к 4300-4500 руб. При отскоке от 5000 руб. и восстановлении нефтяных цен можно ожидать возвращения к 5275-5565 руб.
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