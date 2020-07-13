Газпром планирует опубликовать 14 июля результаты по МСФО за 1К20 и в тот же день, в 17:00 по московскому времени, провести телефонную конференцию.

В 1К20 на продажи газа компании негативно повлияли такие внешние факторы, как вторая подряд теплая зима, рекордно высокие запасы газа в европейских хранилищах с начала года, отсутствие роста потребления газа в Азии и более слабый спрос в Европе из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом, а также возросшая конкуренция со стороны американского СПГ (поставки дополнительных объемов в Европу).

По нашим оценкам, совокупная чистая выручка Газпрома за 1К20 снизилась на ~22% г/г до 1 776 млрд руб. (26,9 млрд долл.). EBITDA, по нашим прогнозам, повторит динамику выручки и сократится до 492 млрд руб. (7,4 млрд долл.), что отражает стабильную рентабельность по EBITDA г/г (28%).

На чистую прибыль Газпрома за 1К20 негативное влияние должен оказать значительный чистый убыток от курсовых разниц, который мы оцениваем примерно в 520 млрд руб. Он связан с переоценкой долга на фоне ослабления рубля. По нашим расчетам, в настоящее время более 75% долга Газпрома номинировано в иностранной валюте.

Мы прогнозируем чистый убыток акционерам за 1К20 в 127 млрд руб. (-1,9 млрд долл.). Согласно новой дивидендной политике Газпрома, для расчета дивидендов чистая прибыль должна быть скорректирована на несколько неденежных статей (включая прибыль/убыток от курсовых разниц) и, по нашим расчетам, должна быть положительной по итогам 1К20. Мы оцениваем скорректированную чистую прибыль акционерам в 229 млрд руб. (3,5 млрд долл.).

Свободный денежный поток (СДП) Газпрома за 1К20 также ожидается положительным – на уровне 35 млрд руб. (порядка 530 млн долл.).

Ухудшение рыночной конъюнктуры продолжилось в 1К20

Ценовая конъюнктура на спотовых рынках газа осталась слабой в 1К20: в Европе средняя спотовая цена на газ в годовом сопоставлении была почти вдвое ниже. По нашим оценкам, средняя экспортная цена Газпрома на газ в Европу упала на ~38% г/г до 160 долл./тыс. куб. м в 1К20.

Сокращение объемов продаж газа также способствовало снижению выручки. По нашим оценкам, совокупный объем продаж газа Газпрома уменьшился примерно на 15% г/г в 1К20, в то время как экспорт газа в страны дальнего зарубежья сократился на ~18%.

Значительные продажи газа Газпрома на внутреннем рынке помогли смягчить негативный эффект на выручку: внутренние цены на газ (в рублях, регулируемые правительством и индексируемые в целом с темпом инфляцией) в 1К20 оставались стабильными.