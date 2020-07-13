По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи снижается на 0,92% до уровня 2775,08 п. Индекс РТС снижается на 0,88% до 1234,66 п. После поступления на рынок информации о том, что страны пакта ОПЕК+ могут смягчить ограничения добычи нефти в августе, цены на «черное золото» начали сползать, а в биржевых стаканах акций российского нефтегазового сектора появились серьезные объемы бумаг на продажу. Максимальное давление из акций «голубых фишек» наблюдается в акциях «Газпрома» – завтра компания последней отчитывается по стандартам МСФО за I квартал 2020 года. При этом завтра же вечером произойдет дивидендная «отсечка» по акциям «Газпрома» на бирже (реестр акционеров под выплату годовых дивидендов закроется 16 июля). «Северсталь» отчиталась о снижении продаж стали во II квартале. Российские авиакомпании показали в июне снижение перевозок на 77,5% г/г, при этом «Аэрофлот» так и не смог обогнать S7 Group. HeadHunter заявил о планах получения вторичного листинга на Московской бирже. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что низкие темпы роста инфляции в России дают возможности для дальнейшего снижения базовой ставки. Сезон отчётов российских компаний за первый квартал по факту закончен, а операционные данные за II квартал начали поступать на рынок с прошлой пятницы, когда о продажах за июнь отчитались «АЛРОСА» и ГК «Черкизово». На этой неделе можно ждать пика выхода операционных данных российских компаний за II квартал. В лидерах роста российского рынка сегодня находятся акции «Фармсинтез» (+5,74%), Petropavlovsk (+3,55%), GDR «Эталона» (+1,86%), БСП (+1,68%). Хуже рынка акции ГМК «Норникель» (-2,23%), «Лукойл» (-1,91%), «Татнефть» АО (-1,90%) и ПИК (-1,86%). Российский рынок акции ко второй декаде июля традиционно выходит на пик дивидендных отсечек, после чего пройдет локальная репатриация дивидендов нерезидентами, что может дополнительно локально ослабить курс рубля. К середине сессии объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 36,3 млрд рублей, что немногим выше оборотов пятницы.

Рубль утром немного ослабился, но после полудня покупки российской национальной валюты возобновились. С начала июня рубль всё еще находится в краткосрочном тренде умеренного ослабления за счёт редких продаж ОФЗ нерезидентами, ожиданий сокращения продаж валюты Минфином и будущих репатриаций дивидендов российских компаний нерезидентами до конца июля. Более длительные среднесрочные тренды скорее говорят о возможностях укрепления российской национальной валюты. К середине московских торгов баррель Brent стоит около 3025 рублей. Нетипичное «летнее окно» возможностей на рынке размещений рублевых корпоративных облигаций остается открытыми – эмитенты доразмещают новые выпуски бондов. Индексы цен ОФЗ и цен корпоративных облигаций вновь под некоторым давлением, хотя спрос в дальних ОФЗ-ПД после слов главы ЦБ вновь высокий. Сегодня ожидается закрытие книг заявок на размещение рублевых облигаций «Легенда» и «Роял Капитал». К 15:30 мск пара USD/RUB – 70,80 (+0,11%), EUR/RUB – 80,1952 (+0,39%).

Европейские индексы сегодня демонстрируют уверенный рост. Британская Diageo анонсировала выпуск виски в бумажных бутылках в 2021 году. Производитель электромобилей Fisker заявил о планах IPO на $2,9 млрд. Производитель чипов Analog Devices купит конкурента Maxim за $21 млрд. К 15:30 мск DAX – 12783,81 п. (+1,19%), CAC 40 – 5038,69 п. (+1,37%), FTSE 100 – 6166,1 п. (+1,16%).

После позитивного пересмотра Международным энергетическим агентством спроса на нефть в 2020 году страны пакта ОПЕК+ задумались о возможном смягчении ограничений на добычу. В целом на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита «черного золота», начиная с III квартала 2020 года как минимум до конца 2021 года. Форвардная кривая нефти Brent продолжает демонстрировать высокое контанго, что создает потенциал для дальнейшего роста цен. К 15:30 мск Brent – $42,74 (-1,16%), WTI – $40,07 (-1,18%), золото – $ 1808,33 (+0,56%).

Индекс доллара ослабился до уровня 96,558 (-0,10%) пунктов. Долгосрочно погружение всей кривой госдолга США в реально отрицательную область может быть сильным негативным фактором для курса доллара. К 15:30 мск пара EUR/USD – $1,1327 (+0,26%), GBP/USD – $1,2596 (-0,19%), USD/JPY – 107,18 (+0,27%).

Пауза в корпоративных событиях начала июля завершилась. Уже с прошлой пятницы на рынок начали поступать операционные данные российских компаний за II квартал. Российские акции выйдут на пик дивидендных отсечек (хотя собрания акционеров некоторых российских банков перенесены на осень). 14 июля с отчётами Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo будет стартовать сезон отчётов американских компаний за II квартал. В целом надо понимать, что рынки вступили в сезон отпусков, и в ближайшие месяцы финансовые рынки скорее ждёт снижение активности торгов, чем рост.