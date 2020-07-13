14 июля Газпром представит финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2020 г.

Согласно нашим прогнозам, выручка Газпрома снизится на 25% г/г до 1 717 млрд руб., главным образом, в результате снижения цен на газ в дальнем зарубежье на треть на фоне низкого спроса и ценовой войны поставщиков СПГ и падения объема продаж газа на 20% г/г. Поддержку выручке оказал внутренний рынок, цены на котором не подвержены влиянию извне, и слабый рубль: в отчетном периоде средний курс рубля к доллару вырос на 20% г/г до 77,73 руб./$.

EBITDA, по нашим расчетам, сократится на 26% г/г до 470 млрд руб. вследствие падения выручки. Мы ожидаем, что чистая прибыль снизится сильнее из-за курсовых разниц: около 70% долга Газпрома номинировано в долларах и евро, что на фоне девальвации рубля в отчетном периоде привело к существенным бумажным убыткам. Мы прогнозируем чистый убыток в размере 115 млрд руб. против чистой прибыли 536 млрд руб. годом ранее.

Мы считаем, что результаты не окажут влияния на котировки из-за высокого срока давности отчетного периода.