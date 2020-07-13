Прогноз результатов "Газпрома" за I квартал по МСФО: чистый убыток составил 115 млрд рублей
14 июля Газпром представит финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2020 г.
Согласно нашим прогнозам, выручка Газпрома снизится на 25% г/г до 1 717 млрд руб., главным образом, в результате снижения цен на газ в дальнем зарубежье на треть на фоне низкого спроса и ценовой войны поставщиков СПГ и падения объема продаж газа на 20% г/г. Поддержку выручке оказал внутренний рынок, цены на котором не подвержены влиянию извне, и слабый рубль: в отчетном периоде средний курс рубля к доллару вырос на 20% г/г до 77,73 руб./$.
EBITDA, по нашим расчетам, сократится на 26% г/г до 470 млрд руб. вследствие падения выручки. Мы ожидаем, что чистая прибыль снизится сильнее из-за курсовых разниц: около 70% долга Газпрома номинировано в долларах и евро, что на фоне девальвации рубля в отчетном периоде привело к существенным бумажным убыткам. Мы прогнозируем чистый убыток в размере 115 млрд руб. против чистой прибыли 536 млрд руб. годом ранее.
Мы считаем, что результаты не окажут влияния на котировки из-за высокого срока давности отчетного периода.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200713/831765063.html