Весомых поводов для роста фондовых рынков нет, но изголодавшиеся по покупкам инвесторы стали закупаться, не особо задумываясь, что их ждет буквально на следующий день. А ждало их огромное количество макроэкономической статистики (большая часть которой у нас впереди) и отчеты корпораций, в том числе крупнейших американских банков (тоже не факт, что лицеприятных). Прежде чем переходить к самим рынкам, глянем, кто успел на эту минуту отчитаться и как.

Отчитаться пока успели только рано просыпающиеся китайцы — по внешнеторговым операциям, а также японцы — по промпроизводству. Объем экспорта Китая в июне показателем год к году поднялся с −3,3% до 0,5%, хотя эксперты прогнозировали рост всего до −1,5%. Импорт взлетел с −16,7% до 2,7%, хотя аналитики предрекали рост −10,0%. Сальдо торгового баланса осталось положительным, но снизилось с 62,93 млрд юаней до 46,42 млрд юаней, ожидалось 58,60 млрд юаней. Объемы промышленного производства в Японии в мае месяц к месяцу выросли с −9,8% до −8,9%, хотя специалисты на рекорды и не надеялись, ожидая −8,4%.

После вчерашнего роста по всем фронтам, напоминающего Брусиловский прорыв, с той лишь разницей, что весомой мотивации при этом не наблюдалось, сегодня с утра последовала волне естественная коррекция. Не сказать, чтобы тяжелая, но откатились знатно.

Снижению фондовых индексов вполне способствовала и коррекция на сырьевых рынках. Напомним, мало того, что вечером Американский институт нефти опубликует предварительные данные о недельном изменении запасов сырой нефти, сегодня начинается двухдневное заседание ОПЕК+, посвященное вопросам изменения квот на ограничение добычи нефти. И хотя мотивация многих участников картеля весьма понятна и предсказуема, пока не озвучено окончательное решение, остается фактор неопределенности. Неудивительно, что стоимость углеводородов крайне волатильна — еще вчера днем цены на нефть уверенно росли, а уже вечером рухнули почти вертикально. К утру снижение хотя и приостановилось, но неизвестно, надолго ли, и куда пойдем далее.

Рубль пока никак не реагирует на изменения котировок нефти, продолжая находиться в боковом движении. Впрочем, вчера он столь же показательно игнорировал походы стоимости углеводородов сперва вниз, а потом вверх: то ли поумнел, то ли устал. То ли инвесторы, работающие с рублем, заняты сейчас совсем иными делами. Тем более, что особых потрясений на денежном рынке пока не наблюдается. Размещения ОФЗ проходят своим чередом и с неплохим спросом, а интервенции Банка России не выходят за анонсированные рамки: 10 июля было продано валюты ровно на обещанные 5,7 млрд рублей. Внутри дня рубль куда-нибудь да качнется, но пока все выглядит более, чем благопристойно.

Сегодня Британия отчитается по объемам розничных продаж от BRC, изменению числа заявок на пособия по безработице и изменению занятости, объемам строительства, ВВП, объемам промышленного производства, объемам производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса. Германия представит данные по инфляционным показателям, индексу текущих экономических условий ZEW и индексу экономических настроений ZEW. ЕС опубликует данные по объемам промышленного производства и индексу экономических настроений ZEW. США отчитаются по индексу потребительских цен, а Китай — по внешнеторговым операциям. Вечером Американский институт нефти представит предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти.

Выйдут квартальные отчеты JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo&Co, First Republic Bank, Delta Air Lines. В России финансовую отчетность опубликует «Газпром» а по производственным результатам отчитается ММК. Будет последний день для попадания в реестр на получение дивидендов по бумагам АФК «Система» и «Газпрома». Акции Сбербанка будут последний день торговаться в дивидендах.

Фьючерсы на основные мировые индексы пока находятся в слабо позитивной области, что не должно давать поводов строить иллюзии относительно того, как мы будем торговаться в течение дня. Да, после вчерашней просадки открытие может быть в некотором плюсе, но дальнейшие движения рынка будут определяться поступающими новостями.