Российский рынок акций вчера выглядел неожиданно очень слабо, потеряв по итогам дня 1,2% на неплохом в течение дня внешнем фоне. Уже после закрытия основных торгов американские индексы пошли вниз, простимулировав снижение наших акций на вечерней сессии.

Хуже рынка выглядел нефтяной сектор, хотя какого-то катастрофического падения нефти не наблюдалось. Возможно, на рынок приходит все-таки понимание, что дела в «нефтянке» обстоят очень плохо, с нынешними ценами и объемами экспорта от компаний не стоит ждать хороших финансовых результатов и тем более высоких дивидендов.

Почти на 3,3% рухнул «Норникель» на сообщении о новой технологической аварии. В данном случае бумаги ГМК нам кажутся локально перепроданными, и стоит ждать хотя бы небольшого отскока в них.

«Газпром» потерял 2,6% капитализации. Сегодня бумага последний день торгуется с дивидендами, и многие заранее начали от нее избавляться. Мы склонны считать, что дивидендный гэп «Газпром» будет закрывать очень долго и выходить на отсечку реестра нет никакого смысла.

Сегодня с утра внешний фон можно назвать нейтральным. Слабо подрастают американские фьючерсы, но при этом более чем на 1,5% падает нефть. В такой ситуации ждем открытия рынка недалеко от вчерашнего закрытия.

Если внешний фон начнет улучшаться, то вполне возможен небольшой рост Индекса Мосбиржи. Но будет вызван он лишь фиксацией прибыли по шортам, и присоединяться к нему очень рискованно. После нескольких неудачных попыток пробить верхнюю границу боковика 2810 пунктов рублевый индикатор рынка с большой вероятностью пойдет попробовать на прочность нижнюю границу канала 2700 пунктов.

Сегодня в США начинается сезон отчетностей. Наибольший интерес представляют не значения падений прибылей, а прогнозы эмитентов на будущее. Пока сложно предсказать реакцию участников рынка на эти данные, но волатильность торгов наверняка повысится.

Нефть находится под давлением ожиданий завтрашнего решения стран ОПЕК+ об уровне добычи в августе. Наиболее вероятно, что картель придет к решению увеличить квоты добычи на 2 млн баррелей в сутки. Учитывая отсутствие прогресса в снижении темпов распространения коронавируса, эта нефть вполне может стать «лишней» на рынке. Поэтому снижения котировок к 40 долларам за баррель исключать нельзя.

Пара доллар-рубль сегодня будет пытаться закрепиться выше отметки 71 на дешевеющей нефти. Некоторую поддержку рублю окажет рост интереса к ОФЗ после вчерашних заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о большой вероятности снижения ставки на ближайшем заседании совета директоров регулятора. Других поводов для укрепления рубля мы пока не видим.



