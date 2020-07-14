В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе. Полюс (PLZL) подешевел на 3.5% на фоне приостановки роста мировых цен на золото, Норникель (GMKN) потерял 3.3% — котировки акций компании остаются под давлением из-за неопределенности в отношении финального размера затрат на компенсацию ущерба, нанесенного экологии. Обыкновенные акции Татнефти (TATN) подешевели на 3.2%, Газпрома (GAZP) – на 2.7%, Роснефти (ROSN) и Московской биржи (MOEX) – на 2.6%, ММК (MAGN) – на 2.5%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южуралникеля (UNKL) подорожали на 33.7%, Камаза (KMAZ) – на 4.4%, МРСК Волги (MRKV) – на 3.1%, ДВМП (FESH) – на 2.5%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немногим выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов активность покупателей в секторе высоколиквидных бумаг может быть низкой из-за сомнений участников рынка в перспективах восстановления глобальной экономики, а также в ожидании потока корпоративной отчетности – сегодня в 13:45 мск ожидается публикация отчетности за второй квартал J.P. Morgan Chase, в 15:00 мск – Citigroup и Wells Fargo. Кроме того, Газпром (GAZP) может опубликовать отчетность по международным стандартам за первый квартал текущего года.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль, но существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается.