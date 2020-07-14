Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон.

Основным поводом к продажам в национальной валюте выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent корректируется, отступив в район 42 долларов за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия понедельника не даст дополнительных стимулов для направленного движения в рубле. На таком фоне в начале сессии ожидаем подъема пары доллар/рубль выше 71 рубля. В ходе дня американская валюта предпримет попытку продолжения восходящей динамики, чему может поспособствовать отступление ближайшего фьючерса на Brent к нижней границе коридора 41-43 доллара за баррель, а также снижение спроса на риск, которое выльется в давление на всю группу валют развивающихся стран. Отметим, что в рамках сегодняшних торгов доллар сохранит позиции в нижней половине диапазона 70-75 рублей.

Напомним, что по итогам понедельника рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар подтянулся на 0,3%, вплотную подойдя к 71 рублю, евро прибавил 0,8%, закончив сессию в районе 80,5 рубля.