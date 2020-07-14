В понедельник рынок снизился вместе с ценами на нефть и вопреки благоприятной в целом статистике сезона отчетности в США. В преддверии ожидаемого официального завершения «жесткой» фазы сделки ОПЕК+2.0 в аутсайдерах оказались обыкновенные акции Роснефти (-1,9%). В роли защитных выступили бумаги АФК (+0,84%). Компания вывела из залога в Сбербанке 6,85% акций МТС (+0,71%). Пара USD/RUB продолжила торговаться вблизи 71 за доллар на фоне неоднородной динамики доллара на мировом FX.

Поводом для продаж акций ГМК (+2,84%) и Лукойла (-2,55%) послужила информация о технических ЧП в работе подразделений данных компаний в Арктике и в азербайджанском Гяндже, потенциальный ущерб от которых не представляется на данный момент значимым.

Средний рыночный прогноз чистого финансового результата Газпрома (-2,04%) по МСФО за первый квартал составляет —137 млрд руб. против 202 млрд руб. всего неделю назад. Информация о чистом убытке компании в январе-марте вызовет ухудшение оценок её финансовых результатов за год и возможные продажи её бумаг. Однако, и в случае публикации высоких, с точки зрения текущих прогнозов, данных прибыли Газпрома в январе-марте, среднесрочные показатели справедливой стоимости акций ПАО «Газпром» останутся сейчас в определяющей мере зависимыми от оценок, построенных на основе прогноза реализации стратегического плана развития компании.

Ростех может выкупить долю Интер РАО (-0,74%) в проекте турбины ГТД-110М. Компания может выручить за свою долю сумму в размере 4,5 млрд руб., что эквивалентно 6% средней прогнозной прибыли компании за 2020 год.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 70,30-71,10 в паре USD/RUB, 2745-2800 по индексу Мосбиржи.