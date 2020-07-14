Рынок акций РФ и курс рубля снизятся в начале торговой сессии на негативном внешнем фоне. Доллар попытается закрепиться выше "круглого" уровня 71 рубль.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается падение индекса Мосбиржи в начале торгов на 0,2-0,7% в район 2750-2760 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740 и 2730 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2780 и 2800 пунктов, оценивает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов активность покупателей в секторе высоколиквидных бумаг окажется низкой из-за сомнений участников рынка в перспективах восстановления глобальной экономики, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"На валютном рынке РФ в начале торгов возможно некоторое повышение доллара к рублю, но существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается", — добавил он.

Для рубля сложился умеренно негативный внешний фон, основным поводом к продажам национальной валюты выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent корректируется, отступив в район 42 долларов за баррель, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия понедельника не даст дополнительных стимулов для направленного движения рубля. На таком фоне в начале сессии ожидаем подъема доллара выше 71 рубля", — оценил он.

Прогноз по курсу доллара на вторник – 70,85-71,45 рубля, оценивает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах упали на 0,9-2,1% на фоне сохраняющегося роста случаев заражения коронавирусом в стране.

Власти штата Калифорния закрыли общественные учреждения, кинотеатры, музеи, зоопарки, развлекательные центры. Калифорния — самый густонаселенный штат США, там проживают около 40 миллионов человек.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,5-0,9%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) теряют до 1,3%, шанхайский Shanghai SE Composite Index снижается на 1,2%, японский Nikkei 225 – на 0,9%.

Стоимость нефти падает 1,2%, до 42,22 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1347 доллара против 1,1346 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился в понедельник по основным биржевым индексам, отыгрывая понижательную динамику цены нефти. Корпоративные новости добавляли негатива в динамику стоимости российских акций. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 1,22%, до 2766,79 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1234,50 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 24 копейки, до 70,97 рубля, евро — на 63 копейки, до 80,51 рубля, следует из данных Московской биржи.