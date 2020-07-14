Во 2к20 производство стали и продажи стальной продукции Северстали превысили наши прогнозы соответственно на 6% и 9%. Этому способствовало увеличение доли продаж на внутреннем рынке с 50% до 55%, тогда как в начале кризиса в апреле компания ожидала ее сокращения до 51–52% (по сравнению с нормальным уровнем 66–70% в прошлые периоды).

 Благодаря увеличению доли продаж на внутреннем рынке средняя цена реализации стали оказалась несколько выше, чем мы предполагали.

 Подразделение Северсталь Ресурс в целом также показало более высокие результаты. Продажи коксующегося угля превзошли нашу оценку на 22%, и теперь компания вполне может выполнить план на 2020 г., равный 5,0 млн т (с увеличением до 5,4 млн т в 2023 г.). Объемы в сегменте железной руды были на уровне прогноза, однако выросла доля концентрата, что позволило компании выиграть от положительной динамики цен на этот вид продукции (цены превысили 100 долл./т против среднего значения 90 долл./т в 1к20).

 Исходя из опубликованных объемов и цен, выручка за 2к20 может упасть на 11% г/г, до 1,6 млрд долл. Однако с учетом ослабления рубля к доллару на 8% к/к и вероятного сокращения расходов на фоне ухудшения конъюнктуры рынка из-за пандемии интегрированная денежная себестоимость слябов, по нашей оценке, снизится на 11% к/к, до 186 долл./т. В этом случае показатели прибыли могут даже улучшиться: мы предполагаем EBITDA на уровне 518 млн долл. с повышением рентабельности на 2 пп к/к, до 33%.

 Несмотря на некоторое увеличение товарных запасов, снижение цен на сталь в сочетании с улучшением по дебиторской задолженности должно привести к высвобождению оборотного капитала на сумму 68 млн долл. во 2к20, благодаря чему свободный денежный поток на собственный капитал достигнет 187 млн долл. (что выше показателя 1к20 ввиду отсутствия роста оборотного капитала, но ниже уровня 2к19 ввиду более низких цен на сталь и более высоких капиталовложений).

 Как мы ожидаем, руководство компании будет рекомендовать выплатить в виде дивидендов 100% свободного денежного потока на собственный капитал за 1п20, который мы оцениваем в 494 млн долл., поскольку значение коэффициента чистый долг / EBITDA остается ниже 1,0x, но выше 0,5x. Учитывая высокие выплаты за 1к20 на сумму 324 млн долл. (коэффициент – 186%), дивиденды за 2к20 могут составить в общей сложности 160 млн долл., или 0,19 долл. на одну акцию (коэффициент – 50%), что соответствует доходности за квартал в 1,6%.