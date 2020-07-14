В июне пассажиропоток на воздушном транспорте начал восстанавливаться благодаря ослаблению ограничений. В России авиакомпании перевезли 3 млн пассажиров (-78% г/г), что втрое больше показателя за май. В Турции было перевезено 2 млн пассажиров (-90% г/г) после почти нулевого потока в предыдущий месяц. В других регионах мира пассажиропоток также увеличивается.

Мы ожидаем ускорения восстановления в июле и августе по мере того, как страны будут договариваться о двустороннем возобновлении полетов. Помимо прочего, отрасль поддерживают низкие цены на авиатопливо, которые в июле составляют в среднем 346 долл./т (-45% г/г). В России авиакомпании перевезли 3 млн пассажиров, что на 78% ниже уровня годичной давности (на 14 пп выше показателя за май). Группа Аэрофлот показала пассажиропоток в 1 млн (-79% г/г), вернув себе позицию лидера на российском рынке. Главным двигателем роста стала входящая в группу авиакомпания Победа: ее пассажиропоток сократился только на 52% г/г, а фактором привлечения стало снижение цен на билеты на 50–70% г/г. Принимая во внимание падение стоимости авиатоплива на 59% г/г (до 18 тыс. руб./т) и прекращение лизинговых платежей до осени, эти полеты вполне могут выйти на уровень безубыточности. В июле Россия должна начать переговоры с Европой о возобновлении полетов.

По оценке Минтранса, пассажиропоток воздушного транспорта в России по итогам 2020 г. сократится на 53% г/г.

 Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предполагает менее значительное падение, в случае если международные рейсы возобновятся в текущем году.

 Пассажиропоток в 1п20 снизился на 52% г/г. В первые девять дней июля мы отметили сокращение ежедневного пассажиропотока на 50–55% г/г.

 Исходя из этих показателей, для снижения на 53% г/г по итогам 2020 г. пассажиропоток должен прекратить восстановление с июля, что мы считаем слишком консервативным предположением. Более того, такой сценарий предполагает отсутствие международных полетов до конца года.

 Росавиация ведет переговоры с другими странами о двустороннем возобновлении полетов. Венгрия уже подтвердила готовность открыть авиасообщение с Россией с 15 июля.

 В целом наш базовый прогноз на 2020 г. предусматривает сокращение пассажиропотока на 35–40%.