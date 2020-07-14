Несмотря на ухудшение настроений на глобальных площадках накануне, валюты развивающихся стран (в том числе и рубль) остаются относительно стабильными. Российская валюта в моменте торгуется немногим ниже 71 в паре с долларом США.

При этом в паре с евро рубль находится выше отметки 80 в условиях укрепления европейской валюты на форекс-рынке. В утренние часы, в соответствие с нашими ожиданиями, настроения на рынках и аппетит к риску умеренно поддерживают данные по китайской торговле. В частности, объемы китайского экспорта и импорта по итогам июня оказались значительно лучше консенсус-прогноза (+0.5% vs —1.5% г/г и +2.7% vs —10% г/г соответственно), что свидетельствует о дальнейшем восстановлении деловой активности в КНР. Нефтяные котировки продолжают торговаться в русле прочих рисковых активов и в моменте остаются выше отметки 42 долл./бар., что не оказывает значимого влияния на российскую валюту.

Мы сохраняем свой взгляд на то, что вероятное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в августе на 2 mbd не окажет значимого влияния на котировки. В условиях укрепления валют-аналогов (мексиканский песо, южноафриканский ранд) рубль сегодня попытается закрепиться ниже 71 в паре с долларом. В паре с евро рублю по-прежнему будет трудно отыгрывать позиции в условиях стабильности европейской валюты на фоне ожиданий по согласованию общеевропейского фонда для восстановления экономики ЕС. При этом в качестве риск-факторов стоит по-прежнему выделить распространение коронавируса по всему миру и вероятность дальнейшей эскалации отношений между США и КНР.