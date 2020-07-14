Для завтрашнего аукциона, возможно, будет выбран флоатер и среднесрочный выпуск
Вчера на рублевом рынке долга по-прежнему наблюдалась довольно низкая активность. Рубль к концу основной торговой сессии укрепился лишь на 0,2%, при этом цены на нефть вчера были довольно волатильными. Сегмент рублевого госдолга нейтрально воспринял выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в ходе которого она отметила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется. Напомним, что очередное заседание совета директоров по вопросу ДКП запланировано на следующую пятницу, и часть участников рынка ждет снижения ставки на 25 б.п.
Биржевой оборот в ОФЗ вчера едва достиг 17 млрд руб., из которых более 3 млрд руб. пришлось на флоатер ОФЗ 24021. Также отдельные сделки прошли и на коротком отрезке кривой в таких бумагах, как ОФЗ 26217 с погашением в 2021 г. и ОФЗ 26223 с погашением в 2024 г. К концу торговой сессии доходности вдоль кривой снизились на 2–6 б.п.
Сегодня Минфин должен объявить, какие выпуски он планирует предложить в среду. Как мы уже писали, мы ждем, что финансовое ведомство продолжит доразмещать новый выпуск с переменным купоном ОФЗ 29014, который с момента прошлого аукциона немного подорожал на фоне продаж других флоатеров. Несмотря на то что ЦБ объявил аукцион по КОБР, избыток ликвидности может сохраниться. Помимо выпуска с переменным купоном, мы полагаем, что финансовое ведомство выберет облигации с фиксированным купоном средней срочности, например пятилетние ОФЗ 26234.
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