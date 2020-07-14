"Норникель": выплата штрафа не повлияет на EBITDA, дивидендная база может быть уменьшена
Норникель не согласен с размером ущерба, рассчитанным Росприроднадзором. Мы солидарны с позицией компании и считаем, что оценка вреда может быть уменьшена до 1 млрд долл. В то же время выплата штрафа и объемная инвестиционная программа ускорят рост долговой нагрузки, что приведет к ухудшению ковенант дивидендной политики и падению дивидендных выплат после 2021 г. Для расчета справедливой стоимости акций была использована 5-летняя DCF-модель с WACC 8,5%. Целевая цена установлена на уровне 18 248 руб. (25,9 долл. за АДР), что соответствует предыдущей рекомендации «Держать».
Неопределенность относительно исхода судебных разбирательств и ожидаемое ухудшение финансовых показателей обуславливают ограниченный потенциал роста котировок Норникеля. Мы полагаем, что выплата штрафа не окажет влияния на расчет EBITDA, однако менеджмент может принять решение об уменьшении дивидендной базы.
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