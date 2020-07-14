Обеспечение обещанного улучшения уровня жизни в России к 2024 году - нереалистичная задача
Российский премьер-министр Михаил Мишустин вчера указал на то, что реализация нацпроектов может растянуться вплоть до 2030 г. Это заявление вызвало поддержку президента Владимира Путина. Де-факто это означает, что для достижения прежних целей – опережение темпов роста мировой экономики и снижение уровня бедности и безработицы – России потребуется в два раза больше времени. Хотя заместитель премьер-министра Андрей Белоусов указал вчера на то, что рост годового ВВП на 3% может стать устойчивым, начиная с 2023 г., мы считаем, что возможная пролонгация плана нацпроектов вызвана социальным давлением. Хотя в конце 2019 г. доходы населения уже были на 10% ниже уровня 2013 г., а обеспечение роста доходов было важной подразумеваемой целью экономической политики, к сожалению, к концу этого года этот индикатор, вероятно, окажется на 15% ниже уровня 2013 г.
С этой точки зрения мы разделяем мнение о том, что обеспечение обещанного улучшения уровня жизни к 2024 г.– нереалистичная задача. Кроме того, нацпроекты, изначально направленные на стимулирование инвестиционного роста, сейчас должны быть переориентированы на решение социальных нужд. С этой точки зрения заявление премьер-министра Михаила Мишустина не выглядит неожиданным.
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