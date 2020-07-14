Владельцы бизнес-центров пытаются оказать давление, используя социальный контекст
Собственники торговых центров заявили, что могут закрыть до 25% общего числа торговых центров, если правительство не предоставит финансовую помощь. Так бизнес отреагировал на объявленное 9 июля решение Минфина отказать этому сегменту в отсрочке от уплаты налогов. В Москве торговые центры открылись 1 июня, однако они по —прежнему закрыты в отдельных регионах; по данным Минфина, цена вопроса составляет 167 млрд руб. В торговых центрах по России работает примерно 4 млн сотрудников, что в худшем сценарии предусматривает рост безработных с нынешних 4,5 млн до 5,5 млн человек.
Иными словами, вполне очевидно, что владельцы бизнес-центров пытаются оказать давление, используя социальный контекст; в то же время, если Минфин продолжит настаивать на своей позиции, бизнес, скорее, вернется в банки и будет требовать дополнительной реструктуризации своих кредитов, чем закроется. В целом риски продолжающегося ухудшения кредитного качества в банках – более серьезная угроза во всей этой ситуации, чем риски роста безработицы.
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