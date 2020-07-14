Глава ЦБ Эльвира Набиуллина весьма неоднозначно прокомментировала вчера монетарную политику ЦБ. С одной стороны, она указала на то, что доступная статистика по инфляции за июнь и начало июля подтверждает возможности ЦБ по продолжению понижения ключевой процентной ставки. Тем не менее, она не указала сроки возможного смягчения монетарной политики. В то же самое время г-жа Набиуллина упомянула о том, что розничные кредиты выросли на 1% м/м в июне (12,6% г/г), тогда как корпоративные увеличились на 0,5% м/м; обе цифры являются позитивным сигналом, указывая на то, что экономика восстанавливается и что дополнительное понижение ключевой процентной ставки не является мерой первой необходимости.

Накануне следующего заседания ЦБ по ставке 24 июля мы считаем, что ситуация складывается крайне неоднозначно – с одной стороны, ЦБ явно намерен продолжить смягчение своей политики, однако из-за целого ряда факторов оно может откладываться. Во-первых, мы не считаем, что инфляция за июнь является позитивным знаком, как это представляет ЦБ – ускорение роста цен на продукты питания до 3,9% г/г в июне с 3,3% г/г в мае стало негативным сюрпризом для нас. Во-вторых, более быстрое восстановление банковского кредитования говорит против необходимости немедленно понижать ставку; на это же указывает и относительно слабый курс рубля к доллару, который находится под давлением из —за опасений санкций. Наконец, если Минфин серьезно настроен размесить 1 трлн руб. в ОФЗ в 3К20, более высокая ставка лучше отвечает этим намерениям. Путаница в аргументах приводит к тому, что консенсусное мнение разделилось – из 20 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, в данный момент ожидают, что ключевая процентная ставка не изменится на заседании 24 июля, 7 прогнозируют ее понижение до 4,25% и еще 7 – понижение до уровня 4%.