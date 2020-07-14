При слабой поддержке бюджета во II полугодии масштаб восстановления экономики РФ уменьшится
По предварительным оценкам Минфина, доходы федерального бюджета снизились на 29% г/г в июне против
снижения на 41% г/г в мае. Это отражает завершение периода карантинных мер, открытие непродовольственных
магазинов и отдельных торговых центров в июне, однако экономическая активность все еще остается ниже, чем
годом ранее.
В то же время расходы федерального бюджета продолжают расти более высокими темпами, и мы
считаем это позитивным сигналом, несмотря на замедление роста с 48% г/г в мае до 38% г/г в июне. Однако
быстрый рост расходов также создает опасения по поводу перспектив на 2П20: мы продолжаем считать, что по
итогам всего года расходы федерального бюджета вырастут на 13% г/г, что гораздо ниже их роста на 28% г/г за
6М20. Таким образом, это указывает на возможный риск того, что при слабой поддержке бюджета в 2П20 масштаб
экономического восстановления экономики также может уменьшиться.
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