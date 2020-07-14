RUSAL (486.HK, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) опубликовал на своем сайте заявление, в котором подверг сомнению компетентность менеджеров Норникеля (MNOD.LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $35,3/ГДР) и их способность управлять своим бизнесом. Другой вопрос в заявлении адресован совету директоров компании и его кажущейся неспособности как-либо повлиять на текущую ситуацию.

Как сообщает агентство Bloomberg, заместитель гендиректора Rusal Максим Полетаев написал совету директоров Норникеля письмо с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента и перенести головной офис компании из Москвы в Норильск. В своем письме г-н Полетаев усомнился в достаточных компетенциях менеджмента Норникеля для управления компанией в соответствии с наилучшими международными практиками после нескольких крайне серьезных аварий (в том числе разливы топлива).

Новость НЕГАТИВНА для Норникеля, так как компания находится под давлением недавних технологических аварий, которые самым подробным образом обсуждаются российскими и иностранными СМИ. Отметим, что Владимир Потанин, мажоритарный акционер Норникеля, является и президентом Норникеля. Нам также хорошо известен продолжительный акционерный конфликт в Норникеле. Мы считаем, что RUSAL использует текущую ситуацию с аварией для оказания давления на своего оппонента (компанию Интеррос).

Мы сомневаемся, что заявление RUSAL может серьезно повлиять на операционную деятельность компании и ее денежным потоки. Мы полагаем, что роль Интерроса как управляющего партнера с правом формировать управляющий комитет Норникеля, является частью соглашения, подписанного крупнейшими акционерами компании еще в 4К12. Состав совета директоров Норникеля также определяется условиями главного акционерного соглашения. Норникель прилагает максимум усилий, чтобы решить текущую экологическую аварию, демонстрируя лучшие практики в сфере ESG и отношений с инвесторами.

Компания в ближайшее время должна представить свои операционные и финансовые результаты за 1П20 и рекомендовать дивидендные выплаты. Исходя из позитивной динамик и цен на никель, медь и палладий, мы ожидаем, что компания представит сильные результаты. Акционерное соглашение, одобренное ключевыми акционерами, также остается в силе. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на Норникель и считаем, что компания может решить свои проблемы в области ESG в краткосрочной перспективе.