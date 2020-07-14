Легкой прогулки в понедельник не получилось. Хотя начало дня не предвещало для участников рынка ничего плохого. Напротив, день начался на уверенном позитиве после того как FDA (Food and Drug Administration) дала зеленый свет для запуска вакцин по лечению коронавируса — совместной разработки компаний Pfizer (PFE, +4,08%) и BioNTech (BNTX). Эта новость настолько воодушевила участников рынка, что они уверенно погнали котировки вверх буквально по всем направлениям. И в какой-то момент могло показаться, что мы увидим еще один хайповый день с обновлением исторических максимумов по индексу NASDAQ. Последнее, конечно, все же случилось и NASDAQ действительно обновил свой абсолютный максимум, но… радоваться этому слишком долго не пришлось.

Ближе к вечеру как обухом по голове участников рынка стукнуло распоряжение губернатора Калифорнии о закрытии кафе и других общественных заведений в связи с коронавирусной угрозой. И те же самые инвесторы, которые еще полчаса назад в упор не замечали этой самой угрозы, вдруг испугались и бросились продавать все подряд. Безусловно, это работа прежде всего биржевых акул — спекулянтов, которых хлебом не корми — дай им только пораскачивать на крутых волнах волатильности фондовую лодку и извлечь из этого максимальную прибыль. Для них-то это может быть и хорошо, но инвесторы конечно в шоке. Пока, к счастью, в маленьком шоке. Индекс NASDAQ да и все его старшие братья около 9 вечера Мск совершили стремительный полицейский разворот и полетели вниз. Тот же индекс NASDAQ за последние 2 часа торгов прошел путь длиной более чем в 4% — из +2% он перебрался в —2%. Жуть!

Основной каток распродажи прошелся по акциям фаворитам последних месяцев — по FAANGовцам и иже с ними. Под последними здесь имеется ввиду акции таких ведущих технологических компаний как NVidia (NVDA,-4,08%), Salesforce.com (CRM, —5,30%) и Advanced Micro Devices (AMD, —4,10%). И причина их падения не в том, что у них что-то плохо, а просто потому, что они слишком уж сильно выросли, и коррекция уже давно назрела.

Вот кто очень даже неплохо вчера выглядел, так это акции компаний, чья отчетность должна появиться в ближайшее время. Это, прежде всего, акции большой банковской четверки, а также акции таких ведущих медицинских компаний как Johnson and Johnson (JNJ, +2,0%) и United Health (UNH, +2,91%). Как видим, инвесторы верят и надеются на хорошие результаты лидеров рынка.

Сезон отчетности готов стартовать и сегодня еще до начала торгов мы увидим первые результаты. Как всегда, первыми стартуют банки. Инвесторы, да и аналитики тоже, ждут от них хороших результатов. Но надо понимать, что хорошие результаты сейчас будет формировать мнение участников о дальнейшей судьбе рынка.

Поскольку банки — товарищи прогнозируемые, то от них особых неприятностей ждать не стоит. А значит, может появиться некоторый оптимизм. Может быть, конечно, локальный и краткосрочный, но во всяком случае его должно хватить хотя бы на один сегодняшний день и поэтому продолжение вчерашнего пиршества акул — спекулянтов маловероятно. Но, правда, и с оптимизмом в настоящий момент на фоне рекордного количества новых заболевших коронавирусом тоже проблемы. Поэтому, скорее всего, вероятен сценарий осторожного прощупывания настроений на тему — а не купить ли нам еще чего-нибудь подешевевшего за последние сутки. Однако и желание покупать тоже вряд ли будет уж слишком сильным. Скорее на рынке сегодня будет править балом осторожность. И в связи с этим основная активность будет наблюдаться лишь в акциях компаний, чья отчетность выйдет до начала торгов (банки и Delta Air Lines), либо в самое ближайшее время (UHN, GS, BAC, JNJ, MS и ряд других).

Но как бы то ни было, рынок созрел к сильному движению, и мы его скоро получим. Готовимся…

Результаты по нынешним временам это не супер-прибыль, а скорее — хороший guidance на ближайшие полгода. Мол, ребята — инвесторы, успокойтесь — все будет хорошо. Ну что ж, посмотрим насколько оправдаются эти надежды. Вчерашняя вечерняя распродажа показала, что, к сожалению, рынок готов «шарахаться» от любого шороха и стремительно лететь в неизвестном направлении и это особого оптимизма не добавляет.

Сегодня с утра рынок явно приходит в себя после вчерашнего стремительного скоростного спуска. Инвесторы осматриваются по сторонам и спрашивают себя — что это было? Будет ли продолжение вчерашнего «банкета» пока совершенно не ясно. Инвесторы этого явно не хотят, но все будет зависеть от выходящей отчетности и именно она начнет



