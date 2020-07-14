Важная поддержка для "Газпрома" расположена у 190 рублей
К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в минусе и ускорили падение в рамках фиксации прибыли. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск снизился на 1,90% до 2714,18 пункта. Индекс РТС упал на 2,51%, до 1203,57 пункта.
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции САФМАРа (+11,83%) и гдр РусАгро (+1,50%). Котировки Аэрофлота прибавили 0,47%. В лидерах снижения были акции Petropavlovsk (-4,04%), которые корректировались после уверенного повышения предыдущих дней, и котировки ОГК-2 (-3,78%). Бумаги Газпрома подешевели на 1,1%.
Акции САФМАРа взлетели после новостей об объявлении обязательной оферты на выкуп бумаг у миноритариев по цене 534,33 рубля за штуку. Котировки в течение дня стремились к указанной отметке.
Акции Аэрофлота поддержали новости о выделении эмитенту госгарантий на кредиты в объеме 70 млрд рублей.
Котировки Газпрома чувствовали себя увереннее рынка после публикации лучших, нежели ожидалось, финансовых результатов за 1-й квартал по показателям EBITDA и чистого убытка. Сегодня бумаги последний день торгуются с дивидендами за прошлый год и, значит, в среду окажутся под дополнительным давлением.
Ближайшая важная краткосрочная и среднесрочная поддержка (средняя полоса Боллинджера недельного графика) для акций Газпрома расположена на отметке 190,50 руб. Её пробой откроет дорогу к движению сначала в район 182 руб., а далее – к 171,50 руб. (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Рассчитывать на возобновление краткосрочного и среднесрочного роста до закрепления выше 200-205 руб. не приходится.
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