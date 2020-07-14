Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют отрицательную динамику, реагируя на снижение американского рынка под влиянием продолжающейся пандемии. Количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 13 млн. В США эпидемия продолжает быстро распространяться, что заставляет власти наиболее пострадавших штатов повторно вводить ограничения. Вторая волна заражений может осложнить наметившееся восстановление экономической активности.

В фокусе внимания старт сезона квартальных отчетов компаний. Инвесторов в первую очередь интересуют перспективы восстановления бизнеса во втором полугодии после вызванного пандемией шока. Учитывая начавшуюся вторую волну заражений, сложно ждать от менеджмента детальных прогнозов на будущее. Первыми традиционно отчитаются крупные банки США: сегодня свои релизы представят JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo&Co.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, нейтральный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,63%. Августовский фьючерс на Brent торгуется ниже $43 за баррель. Золото остается выше $1800 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов продолжит торговаться выше 3150 пунктов.

Техническая картина S&P500 улучшилась с конца июня, неопределенность в отношении перспектив снижается. Индекс продолжает торговаться над значимым уровнем — 200-дневной средней в районе 3015 пунктов вместе с улучшающимися сигналами момента. Индикатор RSI поднимается выше нейтральной отметки 50. MACD вышел в плюс. Отсутствие определенности пока способствует консолидации S&P500 выше 3000 пунктов, но шансы на рост увеличиваются.