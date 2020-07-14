Delta Air Lines показала ожидаемо слабые результаты по итогам второго квартала 2020 года. Убыток на акцию составил $4,43. Этот период в полной мере отразил не только влияние текущей ситуации на бизнес, но и умение компании быстро реагировать на меняющиеся реалии. Сокращение общих расходов в короткие сроки при низком спросе на авиаперевозки могло сгладить обвал валовой маржи. Выручка упала на 88% г/г, но операционные расходы снизились всего на 40% г/г, хотя планировалось их сокращение на 50%. Для этого 37 тыс. сотрудникам предложили неоплачиваемый отпуск, а 650 самолетов поставили на стоянку. Руководству тоже снизили выплаты, в том числе за счет сокращения рабочего дня.

На фоне общего падения доходов компания зафиксировала отрицательную EBITDA (-$4,2 млрд). Стоит отметить, что больше всего ($2,46 млрд) авиаперевозчик потратил на реструктуризацию своих операций. Из этой сумму $1,28 млрд было компенсировано благодаря субсидии государства согласно закону CARES.

Позитивным моментом в результатах компании стал весомый положительный денежный поток, связанный в основном с наращиванием долговой нагрузки. Авиакомпания привлекла около $10 млрд. Ранее Delta заявила, что может рассчитывать на $4,6 млрд рамках закона CARES. Компания получила на счета $5,36 млрд против почти нулевой прибавки в прошлом году. Важную роль сыграло и сокращение капитальных затрат. Однако компания сделала краткосрочные инвестиции на $5 млрд и общие CAPEX составили $4 млрд против $1,6 млрд годом ранее.

Результаты за второй квартал можно считать самыми слабыми для компании. Теперь вопрос в темпах восстановления показателей. Между тем перспективы остаются крайне туманными из-за повторной вспышки заболеваемости COVID-19, которая оказывает на акции Delta cильное давление. Мы рассчитываем на постепенное улучшение ситуации. Наша целевая цена по акциям Delta — $32.