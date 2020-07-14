14 июля крупнейший в США по активам банк JPMorgan Chase & Co. (JPM) опубликовал результаты за второй квартал. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 51%, до $1,38. Чистая прибыль тоже сократилась на 51%, до $4,7 млрд, из-за увеличения расходов на создание резервов под кредитные убытки которые повысились на 811%, до $10,5 млрд. Стоимость риска с января по июнь у банка выросла с 0,6% в 2019-м до 3,8% в годовом выражении. При этом на пике кризиса 2008-2009 годов показатель достигал 5,10%. Основная причина повышения этого показателя заключается в увеличении резервов на кредитование юридических лиц до $4,6 млрд. Одновременно резервы под кредитные карты были повышены на $2,9 млрд после $5,5 млрд за первый квартал.

JPM показал довольно сильные результаты. Мы считаем, что в целом качество прибыли было на приемлемом уровне, чистая прибыль упала на 48% под влиянием единовременных факторов. Банк способен улучшить результаты после завершения коронавирусного кризиса. Мы ожидаем, что за третий квартал 2020 года показатели будут умеренно позитивными благодаря постепенному восстановлению деловой активности.

Чистая выручка банка увеличилась на 15%, до $32,9 млрд, из-за значительного роста непроцентных доходов, который был связан с рекордными размещениями на долговом рынке, при которых JPM часто выступает андеррайтером. Чистая процентная маржа банка снизилась на 16% г/г, до 1,99%. Увеличение выручки было обеспечено за счет инвестиционного банкинга (Corporate & Investment Bank), где показатель прибавил 66%. В сегменте корпоративного кредитования доходы увеличились на 5%. В розничном сегменте выручка снизилась на 9% на фоне ослабления активности. Все сегменты, кроме Corporate & Investment Bank и Asset & Wealth Management, стали убыточными.

До конца года мы ожидаем продолжения тенденции к снижению чистой процентной маржи, из-за которого будет падать и чистый процентный доход. Для расчета ожидаемых кредитных убытков на конец четвертого квартала 2020 года JPM закладывает безработицу на уровне 10,9%, а в том же периоде 2021-го — на уровне 7,7%. Таким образом, руководство ожидает затяжного кризиса.

Целевая цена акции JPM в базовом варианте составляет $139. На данный момент бумага выглядят недооцененной и обладает потенциалом роста. По заявлению генерального директора JPMorgan, прибыль за 2020 год значительно сократится. В случае более глубокого спада в экономике банк приостановит выплату дивиденда для сохранения капитала. Если экстраординарных для экономики событий не произойдет, дивиденды в третьем квартале останутся на уровне 90 центов. На данный момент запаса капитала у банка достаточно. Самым важным показателем будут динамика неплатежей в третьем квартале и риски повторного введения карантина. Акции JPM исторически совпадают по динамике с S&P 500 и часто дают более высокую доходность при более высоком риске. Несмотря на это, мы считфаем, что акции корпорации стоит покупать.