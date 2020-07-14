Убыток ПАО «Газпром» в первом квартале 2020 года составивший 116 млрд руб. в определяющей мере носит разовый характер, сформирован за счет отрицательных курсовых разниц и увеличения на этом фоне финансовых расходов до 682 970 млрд руб. против 68 991 млрд руб. в январе-марте 2019 года.

Оценочные базовые макроэкономические условия, влияющие на наши прогнозы динамики выручки и чистой прибыли компании не изменились. Цены на газ в контрактах Газпрома на 70% зависят от мировых цен на нефть. Примерно такой же уровень в процентах составляет положительная корреляция цен на нефть и газ. Сделка ОПЕК по-прежнему выглядит инструментом, способным влиять на рыночные цены вне зависимости от нерыночного давления со стороны неопределенности в регулировании, спекуляций, воздействия со стороны резкого роста на рынке объема денежной ликвидности или, напротив, сокращающих спрос финансовых шоков. Аналогичное текущему ограничение добычи производителями нефти было реализовано в 1973 и 1978 году. В результате цена на нефть за год-два выросла в три раза. Наш базовый прогноз до конца года – $55 за баррель. Ожидаем во втором полугодии восстановления цен на натуральный газ на отметках, соответствующих из значениям середины прошлого года, то есть на уровнях порядка $2,5 за контракт на NYMEX против $1,89 на данный момент для ближайшего фьючерса. Размер контракта на природный газ составляет 10 000 млн. британских термических единиц, сокращенно БТЕ (BTU). Это единица измерения энергии, используемая в США. Один кубический метр природного газа содержит примерно 36,5 тыс БТЕ.

Учитывая, что ключевую роль в формировании отрицательного финансового результата Газпрома в первом квартале сыграла валютная переоценка обязательств – которые выросли на 17% и 28% для показателей и общего и чистого долга в рублевом выражении – ожидая восстановления курса USD/RUB к концу года на уровне 66 руб за USD в рамках базового сценария, мы незначительно, до 708 млрд руб., снизили нашу оценку чистой прибыли ПАО «Газпром» по итогам 2020 года.

По данным компании, с учетом корректировок на «неденежные» статьи расходов «в расчете дивидендов за 2020 год будет учитываться прибыль первого квартала в размере 288 млрд рублей». Учитывая, что показатель прибыли в 288 руб. с запасом соответствует нашей первоначальной оценке дивидендных выплат компании в 2020 году, мы сохраняем оценку размера дивиденда на обыкновенную акцию ПАО «Газпром» по итогам текущего года на уровне 9,5 руб, что эквивалентно оценочной дивидендной доходности обыкновенной акции компании в 4,8% к текущим ценам. Акции ПАО «Газпром» остаются существенно недооценены по отношению к российским и – еще более значительно – к иностранным аналогам. Однако, мы в расчетах используем для построения моделей сравнительного анализа лишь статистику российского рынка.

С учетом указанных выше кратко- и среднесрочных факторов оцениваем справедливую стоимость бумаг ПАО «Газпром» на конец 2020 году на уровне 211 руб. за обыкновенную акцию.