Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Обыкновенные акции ММК (MAGN) подорожали на 2.4%, Новатэка (NVTK) – на 2.1%, НЛМК (NLMK) – на 1.2%, Аэрофлота (AFLT) – на 0.8%. Обстановка на рынках в целом улучшилась на фоне успешного предварительного испытания вакцины от COVID-19 компанией Moderna, что открывает путь для более масштабного тестирования. Между тем отчетность крупных банков США за второй квартал текущего года демонстрирует сохранение напряженности в финансовом секторе – совокупные резервы по проблемным кредитам банков J.P. Morgan Chase, Citigroup и Wells Fargo увеличились на $28 млрд. – столь крупное увеличение до этого наблюдалось в 2008г. Кроме того, все три банка заявили об ухудшении прогнозов по состоянию экономики.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции группы ПИК (PIKK) подорожали на 6.0%, Белона (BLNG) – на 5.1%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 3.0%, ФосАгро (PHOR) – на 2.5%.

Фондовые индексы США повысились на 0.9% — 2.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Однако успешное предварительное испытание вакцины от COVID-19 не гарантирует «V-образного» восстановления экономического роста, а значит, об устойчивом подъеме на рынке акций говорить преждевременно. На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне признаков восстановления «спроса на риск» на рынках в целом.