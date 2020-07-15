К обеду вторника на российском рынке акций сложилась очень тревожная ситуация: Индекс Мосбиржи падал опережающими по сравнению с мировыми площадками темпами, и потеряв 2% вплотную приблизился к нижней границе боковика 2700 пунктов.

Однако худшего удалось избежать: Америка и нефть пошли в рост. Вчера в Штатах начался сезон отчетностей: лучше прогноза вышла прибыль у J.P. Morgan Chase и Citigroup, а вот Wells Fargo разочаровал инвесторов. Однако складывается впечатление, что рынки сейчас больше склонны видеть позитив, и по итогам дня американские индексы выросли на 1-2%.

Сегодня с утра оптимизм преобладает: американские фьючерсы подрастают чуть менее чем на процент. Выше 43 долларов за баррель торгуется нефть.

Так что открытие нас ждет позитивное, и рост Индекса Мосбиржи мог бы составить около процента. Но сегодня первый день без дивидендов торгуется тяжеловесный «Газпром». Ждем открытия торгов по «Газпрому» падением процентов на 7%, что даст примерно процентный отрицательный вклад в Индекс Мосбиржи.

Покупать акции газовой монополии на дивидендном гэпе не рекомендуем – провал будет закрываться очень долго, да и на рынке есть много более интересных бумаг.

В частности, спекулятивно можно попробовать взять Сбербанк. В ближайшие дни из-за сезона отчетностей ждем повышенную волатильность торгов, бенефициаром которой станет Мосбиржа, у которой и так обстоят хорошо. Поэтому акции биржи можно покупать как спекулятивно, так и среднесрочно.

Под угрозой продолжают оставаться акции нефтянки. Сегодня страны ОПЕК+ объявят о квотах добычи в августе. Базовый прогноз – увеличение производства нефти на 2 млн баррелей в сутки. Однако сейчас мировая экономика наращивает потребление нефтепродуктов более медленными темпами, чем ожидалось ранее, в том числе из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Поэтому снижения нефти с попыткой выйти вниз из коридора 40-44 долларов за баррель исключать нельзя.

Благоприятные условия и для продолжения начавшегося вчера вечером роста курса рубля. Если внешний фон не развернется, что пара доллар-рубль может поближе подойти к отметке 70. Для более сильного ее движения пока поводов нет.

Однако среднесрочные риски девальвации высоки: поводом для распродаж рублей могут стать как падение нефти, так и усиление санкционной риторики в отношении России. Поэтому все короткие позиции по паре доллар-рубль рекомендуем сопровождать короткими стопами.