Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со спадом в пределах 0.2-0.9%, в диапазоне 2720-2740 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2770 п.

Несмотря на позитивное утреннее состояние внешнего фона, индекс МосБиржи может заметно просесть в первые минуты торгов в связи с дивидендным гэпом в акциях «Газпрома». Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Они способны заметно сдвинуться на фоне предстоящей публикации официальной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США (17.30 МСК).

В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.80%) и РТС (-1.43%) завершили основные торги с неравномерной просадкой по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов акциями рублевый индекс МосБиржи понизился на 0.03%.

Надо отметить, что в середине дня индексы МосБиржи и РТС демонстрировал существенно более глубокое падение. Однако вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке позволило им отыграть существенную долю своих потерь.

В целом же вчерашнее состояние внешнего фона можно было охарактеризовать как весьма неоднозначное. Так или иначе, но на локальном рынке акций уже в течение двух торговых дней преобладают распродажи. Это несколько ухудшило недавнюю позитивную среднесрочную техническую картину в указанных индексах.

Среди значимых внешних событий минувшего дня надо отметить сообщение о неожиданном приросте объемов китайского импорта и экспорта в июне. Это стоит трактовать как обнадеживающий сигнал в пользу относительно быстрого восстановления всей мировой экономики после резкого торможения, связанного с глобальной вспышкой коронавируса.

Кроме того, три крупных североамериканских банка вчера опубликовали ожидаемо слабую квартальную отчетность. Речь идет про Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC). Это не напугало участников торгов за океаном. Все ключевые фондовые индексы США закрылись с сильным приростом на максимальных внутридневных значениях.

Впрочем, позитивный настрой на внешних рынках вновь может быстро измениться. Утром в среду стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 7.9 п., или около 0.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько смягчили негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на весомую просадку индекса МосБиржи, состоявшуюся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из лидеров падения среди голубых фишек выступили бумаги Газпром (GAZP RM, —1.07%). Их относительная слабость была связана с публикацией негативной финансовой отчетности эмитента за 1 квартал 2020 года по МСФО. Газовая монополия зафиксировала относящийся к акционерам убыток в размере 116.25 млрд руб. Годом ранее она получила прибыль в размере 535.9 млрд руб. В последний раз «Газпром» сообщал о квартальном убытке в уже далеком 2015 году.

Столь слабый квартальный финансовый результат стал вполне предсказуемым фактом. Поэтому вчера мы не увидели агрессивных распродаж в акциях «Газпрома». Вместе с тем, сегодня в этих бумагах должен состояться довольно масштабный дивидендный разрыв. Их утренняя просадка может составить порядка 6-7%.

Акции Алроса (ALRS RM, —1.67%) продолжают выглядеть хуже рынка после недавней публикации эмитентом слабых июньских результатов продаж алмазного сырья и бриллиантов. Их объем сократился до $31.3 млн. Для сравнения, объем январских продаж алмазодобывающей компании составил $405 млн. Кроме того, с начала текущей недели эти бумаги торгуются уже без финальных дивидендов за 2019 год в размере 2.63 руб.

С технической точки зрения акции Алроса пока сумели удержаться выше ближайшего значимого уровня поддержки, расположенного в районе 62 руб. Но с учетом указанных негативных факторов они все же рискуют сползти к отметке 60 руб. в последующие дни.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, +1.01%) сумели повыситься против падающего рынка на фоне ряда позитивных корпоративных новостей. В первой половине дня стало известно, что авиаперевозчик сумел оперативно привлечь кредиты на 70 млрд руб. под государственные гарантии. Кроме того, вышло сообщение о том, что компания начала восстанавливать объемы пассажирских перевозок. Сейчас она выполняет уже около 300 рейсов в сутки против 800 рейсов до начала пандемии коронавируса. В дополнение к этому была озвучена новая стратегия группы «Аэрофлот». Она предполагает увеличение суммарного объема пассажирских перевозок более чем в 2 раза в течение ближайших 8 лет. Второй ее главной целью заявлено сокращение стоимости билетов экономкласса на 30%.

Сильнее рынка также торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0.53%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.68%), Yandex clA (YNDX RM, +2.56%), Новатэк (NVTK RM, +2.22%), НЛМК (NLMK RM, +1.08%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.3-1.1%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вечерним приростом подорожали на 0.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 1.4%. Японский Nikkei225 прибавил 1.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России в целом можно охарактеризовать как позитивное. Однако необходимо сделать поправку на то, что в тяжеловесных акциях «Газпрома» сегодня должен состояться довольно масштабный дивидендный разрыв. С учетом указанного фактора индекс МосБиржи может открыться с некоторым понижением.