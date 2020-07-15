Российский индексы акций во вторник снизились. В моменте индекс МосБиржи терял более 2%, но во второй половине дня по мере улучшения внешнего фона ситуация существенным образом улучшилась. Большинство голубых фишек отскочили вслед за ростом на американском рынке акций и восстановлением цен на нефть.

Хуже остальных в России выглядел сектор электроэнергетики за счет падения бумаг ОГК-2 (-3,9%), Россети-ао (-2,7%), Мосэнерго (-2,2%), ФСК ЕЭС (-1,8%). Также значительная просадка наблюдалась в акциях Распадской (-3,6%) и Русала (-3,1%). В лидерах роста оказались акции Яндекса, Фосагро и ММК, прибавившие около 2,5%.

Повышенная внутридневная волатильность обеспечила заметный скачок в оборотах. Объемы торгов во вторник оказались максимальными за последний месяц (82,4 млрд руб.)

На дневном графике индекса МосБиржи по-прежнему остается актуальным широкий боковик, сформированный еще в середине мая. Вчера была попытка приблизиться к его нижней границе 2680–2700 п., но в итоге все завершилось достаточно быстрым выкупом — позитивный сигнал.

Сегодня с открытия торгов индекс может быть под давлением, несмотря на позитивный внешний фон. Это будет обусловлено дивидендным гэпом в тяжеловесных акциях Газпрома. Со старта сессии они могут упасть примерно на 6–6,5%. Это отнимет у индекса МосБиржи почти 1%.

Также вчера прошло закрытие реестра под дивиденды в акциях АФК Система, но размер выплат там совсем незначительный — дивдоходность менее процента. Сегодня отсечка пройдет в привилегированных акциях Мечела. На одну бумагу будет выплачено 3,48 руб. или около 4,3%.

Центральным событием для рынка нефти сегодня станет видеоконференция министерского мониторингового комитета ОПЕК+. По результатам этой встречи базовым сценарием является снижение объема коллективного сокращения добычи с 9,7 млн до 7,7 млн баррелей в стуки (б/с). Ранее квота в —9,7 млн б/с была продлена на июль, однако сейчас по мере роста цен и перехода рынка в состояние баланса страны картеля могут позволить себе вернуться к изначально намеченному плану по постепенному наращиванию объемов производства.

Учитывая все еще высокие темпы распространения COVID-19 в мире, динамика восстановления спроса на нефть может не оправдать ожидания. Вкупе с потенциальным ростом добычи в ближайшие недели вполне вероятна более глубокая волна коррекции. В частности, по Brent при потенциальном спуске ниже $40 далее локальные цели могут сместиться в сторону $36–37,3. Ну а пока же ближайшей областью сопротивления выступает район $43,5–45. Вероятность прокола наверх этой зоны сохраняется, однако на продолжительное закрепление выше нее рассчитывать сложно.

На американском рынке акций коррекция продолжалась недолго. Резкая просадка понедельника уже вчера была в значительной степени выкуплена. Индекс S&P 500 отскочил на 1,3% и резко улучшил техническую картину, сломав разворотные сигналы. С другой стороны, теперь мы получили новые важные уровни, спуск ниже которых может спровоцировать ускорение волны распродаж. Это район 3115–3125 п.

Если раньше рынки жили ожиданиями снижения числа новых заражений COVID-19 в мире, то сейчас, когда устойчивого спада пандемии не наблюдается, а ряд стран повторно вводят ограничения, фокус инвесторов сместился на оценки сроков появления вакцины. Новости по этой теме появляются каждый день.

Сегодня с утра вновь наблюдается позитивная динамика на фондовых площадках, что обусловлено новостями об успехе в испытаниях вакцины от компании Moderna. Ее акции вчера выросли на 4,5% на основных торгах в США, а на постмаркете подскочили еще на 16%.

Всем известно, что рынки живут ожиданиями. Сейчас негатив из-за последствий пандемии и ограничительных мер переварен инвесторами. В условиях низких ставок и предоставления ликвидности со стороны мировых ЦБ они заранее закладывают в цены сценарий последующего восстановления глобальной экономики, принимая повышенные риски. Все это создает картину мощной дивергенции, когда, например, американские индексы находятся около исторических максимумов при самой слабой макростатистике за последние десятилетия.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,82%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июля растут на 0,55% и находятся около уровня $43,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов и дивидендного гэпа в Газпроме можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи пройдет чуть ниже уровня закрытия вторника.