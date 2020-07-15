Аппетит к риску на глобальных рынках остается неустойчивым. Азиатские и европейские фондовые индексы вчера просели примерно на 0,8%, MSCI EM снизился на 1,1%. S&P 500 также открылся в отрицательной зоне, но затем начал восстанавливаться и в итоге закрылся в плюсе на 1,3%. Индекс волатильности VIX снизился на 2,7%. Вчера результаты за 2к20 представили сразу несколько крупных американских банков. В целом они оказались хуже ожиданий. В результате банковский субиндекс S&P 500, единственный среди всех сегментов рынка, завершил сессию снижением (-1,19% к уровню понедельника).

Июньская инфляция в США немного превысила ожидания. Общий индекс составил 0,6% (против 0,5% согласно консенсус-прогнозу Bloomberg), индекс базовой инфляции – 0,2% (против ожидавшихся 0,1%). Заметный рост продемонстрировали цены на бензин и продовольственные товары. Базовая инфляция в годовом выражении превысила 2,0%. Но поскольку речь идет о значении лишь за один месяц, рынок на это почти никак не отреагировал: после снижения в понедельник вчера кривая доходности UST закрылась практически без изменений. Мы бы хотели обратить внимание читателей на вчерашнее выступление члена Совета управляющих ФРС Лаэл Брейнард. По ее словам, Федрезерву необходимо продолжать проводить мягкую денежно-кредитную политику, чтобы поддержать восстановление экономики. При этом она добавила, что в сложившихся условиях, учитывая, что ключевая ставка уже находится около нуля, регулятору, вероятно, нужно будет рассмотреть вариант перехода к практике прямого таргетирования доходностей UST на различные сроки.

Индекс доллара вчера снизился на 0,2% вследствие укрепления евро (+0,5%), курс которого к доллару сегодня утром пробил отметку в 1,14. В конце недели состоится саммит ЕС, основной темой которого станет запуск фонда восстановления экономики Евросоюза. Валюты развивающихся стран вчера восстановились по отношению к доллару: южноафриканский ранд укрепился на 0,6%, бразильский реал – на 0,7%, а мексиканское песо подскочило в цене на 1,4%. Цена нефти Brent повысилась на 0,4%, до 42,9 долл./барр. Рубль большую часть вчерашнего дня торговался в узком диапазоне 71,0–71,3, а вечером курс USDRUB опустился ниже 71,0. В конечном итоге рубль закрылся на отметке 70,97, укрепившись относительно доллара на 0,05%. Оборот торгов на МосБирже составил 2,6 млрд долл., что соответствует средним уровням.