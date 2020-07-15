Торговая активность на российском локальном рынке долга вчера немного восстановилась: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже достиг 20,1 млрд руб. Примерно три четверти общего оборота пришлось на длинные и среднесрочные выпуски с фиксированным купоном. Наклон кривой увеличился: спред на отрезке 2–10 лет расширился на 4 бп (до 138 бп), а на отрезке 5–10 лет – на 2 бп, до 71 бп. Что касается динамики отдельных бумаг, 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 5,79%) подешевел на 0,3 пп (+4 бп в доходности), а доходность 19-летнего ОФЗ-26230 (YTM 6,16%) повысилась на 2 бп (стоимость выпуска снизилась на 0,2 пп). Среднесрочные облигации закрылись ростом доходностей на 1–2 бп, в то время как короткие завершили день на прежних позициях или снизились в доходности на 1–2 бп.

На сегодняшнем аукционе Минфин предложит к размещению 4-летний флоутер ОФЗ-24021 и 10-летний ОФЗ-ПД 26228. Предложение обоих выпусков ограничено суммой в 50 млрд руб. каждый. На наш взгляд, для участников рынка такой выбор бумаг оказался несколько неожиданным, на что указывает увеличение наклона кривой после объявления параметров аукциона. В последние несколько недель флоутеры пользовались заметно более высоким спросом, чем выпуски с фиксированным купоном, и сегодня мы также ожидаем большого количества заявок на ОФЗ-24021. В то же время отметим, что на 2024 г. уже приходится наибольший объем погашений ОФЗ. Что касается ОФЗ-26228, данная бумага, как мы полагаем, будет интересна для иностранных инвесторов: по информации Национального расчетного депозитария, в последнюю неделю именно ОФЗ-26228 пользовался у нерезидентов наибольшим спросом. Тем не менее суммарный приток инвестиций в выпуски с погашением в 2025 г. был выше, чем в ОФЗ-26228.