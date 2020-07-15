Газпром вчера провел телеконференцию по результатам за 1к20 по МСФО. Компания полагает, что европейские спотовые цены уже отскочили от абсолютных минимумов, и ожидает усиление тенденции к балансировке рынка в 4к20. Средняя цена экспорта в Европу предполагается в 2020 г. на уровне 133 долл./куб. м, объем экспорта – 166–167 млрд куб. м. Оптимизация капиталовложений (объявленная в ходе телеконференции по результатам за 4к19) не сказалась на отчетности за 1к20, но будет заметна во 2к–4к20. Капиталовложения в 2020 г. по всей группе Газпром составят 1,3 трлн руб. Планы по сокращению расходов были подтверждены. В частности, только в газовом бизнесе компания намерена сократить операционные расходы на 140 млрд руб. и капиталовложения на 200–220 млрд руб. по сравнению с первоначальным планом. Сокращение не повлияет на производственные планы и безопасность поставок газа. Помимо этого, предполагается сокращение затрат на 20% в нефтяном и электроэнергетическом бизнесах.

Турция в 1к20 сократила закупки газа у Газпрома на 15% г/г, а во 2к20 на поставках российского газа неблагоприятно сказались пандемия и усиление конкуренции с СПГ. Однако в 3к20 ситуация начала улучшаться, поэтому, как ожидает компания, поставки в Турцию по итогам года будут на уровне 2019 г.

Решение об индексации внутренних тарифов на газ было принято в принципе и в настоящий момент формализуется. Инвестиционное решение по заводу в Усть-Луге было принято в марте 2019 г., также было одобрено основное техническое решение, в настоящее время готовится проектная документация. Стоимость проекта на условиях EPC будет окончательно определена в июне 2021 г.

Крупный тендер обеспечил поставку труб по фиксированной цене (цена реализации снижена на 3%) для компании на 2021–2022 гг. Тендер выиграли пять ведущих российских производителей труб большого без посредников, как рекомендовала ФАС. Газпром рассматривает четыре потенциальных возможности наращивания поставок в Китай – увеличение на 6 млрд куб. м с поставками по Силе Сибири, с Дальнего Востока, по газопроводу через Монголию и по западному маршруту.

В ходе телеконференции компания не сообщила почти никакой новой информации, поэтому мы не ожидаем заметной реакции рынка. Прогнозы по средней цене и объему экспорта в Европу соответствует заявлениям, сделанным на телеконференции по результатам за 4к19. Согласно нашим предположениям, экспорт Газпрома на европейском направлении в 2020 г. составит 166 млрд куб. м., средняя цена реализации будет равна 118 долл./куб. м (ниже прогноза компании). План капиталовложений по группе на весь 2020 г. совпадает с предыдущей оценкой (см. Ежедневный обзор рынка от 30 апреля).

Общая сумма сокращения капиталовложений и операционных расходов в газовом бизнесе также приблизительно соответствует предыдущим заявлениям (216 млрд руб. по капиталовложениям и 140 млрд руб. по операционным расходам). На наш взгляд, инициативы Газпрома по оптимизации расходов должны быть позитивно восприняты инвесторами, однако, поскольку начальная точка для сокращений не сообщается, оценить количественный эффект на финансовые показатели затруднительно. И мы, и, вероятнее всего, рынок закладывают в базовый сценарий индексацию внутренних тарифов на газ на 3% г/г в 3к20, что приносит 1,2% прогнозной EBITDA компании за 2020 г. Наконец, на экспорт в Турцию пришлось 8% европейского экспорта в 2019 г., поэтому, как мы полагаем, восстановление поставок в эту страну до уровня 2019 г. может стать важным фактором поддержки финансовых показателей за 2020 г.