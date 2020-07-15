Британия сворачивает многолетнее сотрудничество с Huawei и полностью отказывается от 5G-оборудования китайского производства. Это решение было принято под явным давлением со стороны администрации США, которая несколько месяцев подряд вела публичные переговоры с Лондоном на тему угрозы, которую создает прокладка сетей на базе технологий из КНР, в особенности производства Huawei. Несмотря на долгое сопротивление, Британия решилась на этот шаг. Финальным аргументом стало то, что из-за санкций, наложенных США на Huawei, дальнейшая закупка оборудования становится слишком сложной. Также вероятны сбои в обслуживании сетей, что неприемлемо для критически важной инфраструктуры будущего.

План по выходу Британии из партнерства с Huawei включает два пункта. Закупка новых комплектов 5G будет приостановлена в конце года и еще 6 лет операторы связи получат на то, чтобы демонтировать установленное оборудование и заменить его на другое, произведенное не по стандартам Китая. Это послабление имеет существенное значение для британских телекомов, в частности Vodafone, BT и Three. Совокупные потери из-за демонтажа и покупки более дорогих комплектов составят сумму в несколько миллиардов фунтов. Теперь же стало известно, что эти издержки будут распределены до 2027 года. В итоге акции компаний вернулись к позитивной динамике. Vodafone сегодня прибавляет от 2% до 3% на торгах в Лондоне и Нью-Йорке.

Впрочем, по нашему мнению, большее внимание стоит обратить на бумаги шведской Ericsson (также торгуется на Nasdaq), сегодня она в плюсе более чем на 3%. Компания является естественным бенефициаром запрета на 5G-оборудование от Huawei. Именно Ericsson станет главным поставщиком комплектов для сетей в Британию (наряду с Nokia, которая пока в роли догоняющей). Поскольку США в настоящий момент продолжают вести переговоры о запрете Huawei-стандарта с Германией, Францией и Италией, то в ближайшей перспективе шведы могут получить и эти рынки тоже. При благоприятной конъюнктуре акции Ericsson способны в течение года подняться на 30%.