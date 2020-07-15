Рост пользовательской базы Netflix с текущих 167 млн до 330 млн в ближайшие 5 лет возможен за счет расширения охвата аудитории на рынках Европы и Азии, которые являются крупнейшими рынками после США. В Штатах потенциал расширения ограничен, так как Netflix охватывает более половины американских домохозяйств. Более того, продажи также поддержит рост выручки на одного клиента с $10,8 до $12.В ближайшие 5 лет мы ожидаем улучшения операционной рентабельности с 13% до 27% за счет оптимизации расходов. В первую очередь эффективность будет достигнута за счет снижения доли расходов на рекламу и маркетинг, которые являются крупной строкой издержек, а также за счет снижения амортизации контента.

Расходы на создание контента выросли в последние три года из-за необходимости пополнения библиотеки, однако в выражении стоимости создания контента на одного пользователя сохраняется позитивная динамика (за счет увеличения количества клиентов стоимость создания контента на одного пользователя снизилась с $9,5 в 2014 году до $7,9 в 2019 году). Более того, с ростом выручки и стабилизации расходов на контент мы ожидаем положительный денежный поток в 2023 году.

По нашим оценкам, потенциал роста акций Netflix на горизонте 3 и 5 лет, составляет, соответственно, 23% и 38%.

Основные риски:

· Конкуренция. Рост количества доступных стриминговых сервисов существенно повысил конкуренцию в индустрии. Стоимость ежемесячной подписки Netflix выше, чем у конкурентов. Конкуренция может вынудить компанию снизить стоимость подписки, что скажется на выручке Netflix.

· Рост стоимости привлечения нового клиента. Конкуренция может существенно повысить стоимость привлечения клиента (CAC), что снизит целевые цены.

· Замедление роста пользовательской базы.

· Валютный риск. Стоимость подписки Netflix варьируется по регионам, так как подписчики производят оплату в местной валюте.

Netflix – крупнейший в мире развлекательный потоковый сервис, основанный в 2007 году. Сервис доступен в 190 странах и насчитывает более 167 млн пользователей. Половина выручки приходится на Северную Америку. Компания зарабатывает за счет продажи ежемесячной подписки, предоставляющей доступ к контенту, который включает в себя художественные и документальные фильмы, сериалы и шоу. Библиотеку Netflix составляют как лицензируемый контент, так и собственное производство компании. Конкуренцию составляют другие потоковые сервисы, как Disney+(54 млн подписчиков), AT&T NOW (1 млн),Apple TV Plus (35 млн).