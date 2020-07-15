Citigroup Inc. (C), четвертый по размерам активов банк США с широким глобальным присутствием, опубликовал финансовую отчетность за второй квартал 2020 года. Разводненная прибыль на акцию упала на 74% г/г, до $0,50, чистая прибыль сократилась на 73%, до $1,3 млрд. Стоимость риска увеличилась до 4,35% г/г в связи с начислением резервов под ожидаемые кредитные потери. Для сравнения напомним, что в кризисном 2009 году стоимость риска была 6,6%. Сам расход на начисление резерва увеличился на 278%, до $7,9 млрд. Частично снижение прибыли удалось приостановить благодаря переоценке ценных бумаг и хеджей, связанных в том числе с сегментом обслуживания крупных институциональных клиентов (Institutional Clients Group).

Чистая выручка банка увеличилась на 5%, до $19,7 млрд, на фоне снижения чистого процентного дохода на 7% из-за уменьшения чистой процентной маржи до 2,17% (-12,5%). Сокращение чистых процентных доходов было компенсировано ростом непроцентных доходов на 28%. Основной прирост выручки был связан с увеличением дохода от трейдинга и андеррайтинга (Principal transactions) на 122%. Это обеспечило поступление $2,3 млрд, без чего выручка ушла бы в минус. Рост выручки наблюдался в сегменте крупных институциональных клиентов. Здесь он составил 21% за счет увеличения доходов от трейдинга. В сегменте потребительского кредитования (Global Consumer Banking) выручка опустилась на 10%. Все направления деятельности Citigroup, кроме сегмента обслуживания крупных институциональных клиентов, стали убыточными.

В целом без учета единовременных факторов, таких как начисление повышенных резервов под ожидаемые кредитные убытки, а также более высокого, чем обычно, дохода от трейдинга, банк показал довольно устойчивые результаты, сумев сохранить операционные расходы неизменными, что для банка в тяжелые времена является хорошим знаком.

По-нашему мнению, результаты Citigroup были ожидаемы. В третьем квартале, банк продолжит начислять резервы под кредитные убытки. При этом в случае оживления экономики резервы не будут расти так активно как ранее. Дополнительная угроза для бизнеса Citigroup связана со значительным глобальным присутствием, из которого помимо рисков замедления в США добавляются также риски стран Азии и Латинской Америки, в которых

экономическое положение заемщиков может оказаться гораздо хуже, чем в США.

При этом мы считаем, что банк будет в состоянии сохранить свой капитал, но есть риск сокращения дивидендов. Наша целевая цена по акции Citigroup Inc. (C) в базовом сценарии составляет $63. Мы рекомендуем держать эту бумагу, так как с восстановлением экономики финансовый сектор продолжит рост.