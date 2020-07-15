Предложение со стороны банков превысило 2,1 трлн руб. В последние дни на корсчетах банков в ЦБ образовался значительный избыток ликвидности, этим и объясняется повышение лимита. Внушительный же рост предложения со стороны банков может быть своего рода реакцией на слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется. В этих условиях у банков есть основания поддерживать относительно низкий уровень корсчетов. Также вчера ЦБ провел аукцион по размещению КОБР 33-й серии, был размещен весь выпуск номинальным объемом 700 млрд руб., но это не приведет к сокращению избытка ликвидности на корсчетах. Сегодня погашается 32-й выпуск КОБР, его объем также составляет 700 млрд руб. В целом ситуация с ликвидностью остается спокойной. Поступления по бюджетному каналу обеспечивают приток ликвидности в банковскую систему: с начала месяца чистый приток ликвидности за счет бюджетных расходов составил чуть менее 600 млрд руб.

Сегодня наступает срок платежей во внебюджетные фонды. Объем платежей мы оцениваем в 680–690 млрд руб., это выше, чем в последние несколько месяцев, но по-прежнему не дотягивает до среднего уровня прошлого года. Даже с учетом, что вчерашний недельный депозитный аукцион приведет к оттоку средств с корсчетов банков в ЦБ, запаса ликвидности у банков сейчас достаточно, чтобы пройти этот платеж практически безболезненно. Тем не менее ставки на межбанковском рынке сегодня могут немного повыситься.