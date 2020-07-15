Вероятно, по динамике корпоративной прибыли второй квартал будет худшим со времен мирового финансового кризиса 2008-2009. Падение российского ВВП во втором квартале прогнозируется на уровне около 10% г/г, что сопоставимо с пиковыми значениями кризиса 2008 – 2009. Некоторую поддержку нашему экспортно-ориентированному фондовому рынку оказывает ослабление рубля, которое сглаживает колебания прибыли. И эти ожидания уже заложены в текущие котировки как российского, так и американского рынков.

При этом для самого S&P-500 квартал был удачным. В цены активов закладывается не текущая статистика, а ожидания на полгода-год вперед, и по прогнозу инвесторов, мировая экономика во втором квартале прошла нижнюю точку, а в третьем квартале ожидается быстрое восстановление с низкой базы. На это указывает и статистика по Китаю, который первым справился с эпидемией коронавируса.

Второй квартал для фондовых рынков был крайне удачным в том числе из-за низкой базы – в первом квартале (в марте) рынки резко упали. Наконец, существенную поддержку финансовым рынкам оказали масштабные стимулы со стороны ведущих центробанков и правительств. ФРС, ЕЦБ, Банк Японии и Банк Англии скупают облигации на сотни миллиардов долларов в месяц, наводняя рынки дешевой ликвидностью и толкая цены активов вверх. Лучше других себя чувствует технологический сектор, который во многом выиграл от пандемии коронавируса. При этом акции циклических секторов, которые связаны с реальной экономикой, чувствуют себя намного хуже.

Очевидно, большинство экономик развитых и развивающихся стран, в том числе американская и российская, будут отброшены на 2-3 года назад. Именно столько потребуется, чтобы восстановить основную часть экономики. При этом ряд бизнесов будет утерян навсегда из-за изменения поведения потребителей и социального дистанцирования. По прогнозу ФРС, безработица в США в ближайшие три года не вернется на докризисные уровни ниже 4% – к концу 2022 году ожидается безработица на уровне 5,5%. В случае второй волны коронавируса и введения повторных карантинных ограничений экономические прогнозы могут быть вновь ухудшены. Позитивным сценарием является относительно быстрая разработка вакцины и лекарства от коронавируса.

Пандемия коронавируса и глобальная рецессия ударила по всем странам, как развитым, так и развивающимся. Последние пострадали от резкого обвала цен на сырьевые товары, бегства от рисков на финансовых рынках, снижения поступлений от туризма, а также значительного сокращения объемов мировой торговли. Российская экономика сильно зависит от экспорта сырьевых ресурсов в Европу и Китай, которые, в свою очередь, имеют тесные торговые связи с США.

Полагаем, что рынки США, Европы и России в ближайшие месяцы сохранят восходящую динамику благодаря перезапуску мировой экономики и беспрецедентным стимулам со стороны центробанков и правительств.​



