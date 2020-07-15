На валютном рынке рубль к середине дня в среду демонстрировал небольшой рост к доллару (около 0,1-0,2%) и примерно такое же снижение к евро, отражая соответствующую ситуацию на рынке forex. Так, пара евро/доллар росла на 0,3%, и примерно на столько же слабел индекс доллара.

Курс евро продолжает дежурить на российском рынке вблизи отметки 81 руб., выше которой поднимался вчера на данных по восстановлению промышленного производства и улучшению экономических настроений в еврозоне. Впрочем, уже в ближайшее время оптимизм покупателей единой европейской валюты может сойти на нет после итогов очередного заседания ЕЦБ (16 июля). В целом от европейского регулятора не ожидают сюрпризов и изменений в текущей политике, однако комментарии ЕЦБ в отношении темпов восстановления европейской экономики могут в очередной раз охладить пыл инвесторов.

В паре с долларом укреплению рубля способствует не только коррекция USD на международных площадках, но и рост цены на нефть (+1,3% к середине дня по марке Brent). В данном контексте важное значение будут играть итоги сегодняшнего заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и данные по запасам и добыче нефти в США (рынок ждет снижения запасов более чем на 2 млн баррелей, тогда как институт API прогнозирует гораздо более существенное снижение – на 8,3 млн баррелей).

В целом большинство валют на рынках EM торговались в среду в плюсе, что, впрочем, являлось результатом ослабления доллара к корзине основных валют, но не отражало улучшение аппетита к риску, так как глобальная обстановка сохраняется неоднозначной под влиянием очередного витка напряженности в отношениях США и Китая, а также ускорения темпов распространения пандемии в отдельных штатах США и странах Латинской Америки.