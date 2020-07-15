У меня нет никаких сомнений, что информационный наезд на ГМК Норникель – это хорошо срежиссированная компания.

Цели этой операции пока непонятны: есть версия, что нужно «высадить» из акций какой-то крупный западный фонд; есть конспирологическая тема возможной национализации сырьевых и добывающих компаний; существует вариант с давлением на Русал, путем уменьшением дивидендов из-за серьезных экологических проблем.

Вариантов может быть масса, но невооруженным глазом видно, что информационный шум создают как государственные СМИ, так и оппозиционные издания. Тут они работают в унисон: экологический коллапс, миллиардеры забыли о природе и людях, доколе это будет продолжаться, кто ответит, о чем думают власти и т.д.

Потоком идут журналистские расследования, репортажи в прайм-тайм, комментарии так называемых экспертов и прочий журналистский «обвес» жареной темы.

При этом, замечу, курс акций в этой атмосфере потерял немного, около 10%, учитывая беспрецедентный штраф Росприроднадзора в 148 млрд рублей.

В России есть силы более влиятельные, чем те, которые затеяли весь этот шум, им не интересно разрушать хорошо работающий бизнес. В мире добывающие компании сейчас на взлете. Думаю, шумиха скоро пройдет, а акции ГМК догонят уходящий в небо рынок добывающих компаний.