Что не так с историей вокруг "Норильского никеля"?
У меня нет никаких сомнений, что информационный наезд на ГМК Норникель – это хорошо срежиссированная компания.
Цели этой операции пока непонятны: есть версия, что нужно «высадить» из акций какой-то крупный западный фонд; есть конспирологическая тема возможной национализации сырьевых и добывающих компаний; существует вариант с давлением на Русал, путем уменьшением дивидендов из-за серьезных экологических проблем.
Вариантов может быть масса, но невооруженным глазом видно, что информационный шум создают как государственные СМИ, так и оппозиционные издания. Тут они работают в унисон: экологический коллапс, миллиардеры забыли о природе и людях, доколе это будет продолжаться, кто ответит, о чем думают власти и т.д.
Потоком идут журналистские расследования, репортажи в прайм-тайм, комментарии так называемых экспертов и прочий журналистский «обвес» жареной темы.
При этом, замечу, курс акций в этой атмосфере потерял немного, около 10%, учитывая беспрецедентный штраф Росприроднадзора в 148 млрд рублей.
В России есть силы более влиятельные, чем те, которые затеяли весь этот шум, им не интересно разрушать хорошо работающий бизнес. В мире добывающие компании сейчас на взлете. Думаю, шумиха скоро пройдет, а акции ГМК догонят уходящий в небо рынок добывающих компаний.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200715/831776938.html