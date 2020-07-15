Группа X5 представит свои операционные результаты за 2К 2020 г. в четверг 16 июля. В соответствии со словами менеджмента, мы ожидаем увидеть сильные квартальные цифры, особенно у сети Пятерочка. Пандемия и режим самоизоляции привели к концентрации потребительского трафика в ближайших к дому магазинах, а закрытие заведений общественного питания к дополнительному росту покупательской корзины.

Мы ожидаем, что чистая розничная выручка X5 увеличилась во 2К на 13,4% г/г до 493,85 млрд руб. В ходе звонка по итогам 1К менеджмент сообщил, что в апреле чистые розничные продажи выросли на 17,5% г/г, а LFL на 8,1%. Рост торговых площадей при этом, вероятно, продолжил замедляться на фоне сокращения количества открытий и программы реновации гипермаркетов. Согласно нашим расчетам, он составил 9,7% г/г против 11% г/г в предыдущем периоде. По словам CFO группы, рост продаж немного стабилизировался в мае по сравнению с мартом и апрелем, но все равно оставался высоким. В начале июня вновь наблюдалось ускорение относительно мая. Наилучшие результаты демонстрировали магазины сети Пятерочка и супермаркеты Перекресток, которые находятся в жилых районах. Структура LFL в апреле-мае охарактеризовалась трендом на меньшее число посещений при большем количестве одновременных покупок. Динамика среднего чека перекрывала падение трафика и позволяла достигнуть высоких положительных значений LFL-продаж. Продуктовая инфляция во 2К ускорилась на 1,6 п.п. по сравнению с 1К и составила 3,6%, а пиковое значение в 3,9% было достигнуто в июне при росте цен на плодоовощную продукцию. Мы ожидаем, что динамика LFL-продаж X5 вновь опередила продуктовую инфляцию по итогам квартала.

Рост онлайн-продаж (Perekrestok.ru и экспресс-доставка) составил в мае +40% к апрелю и 7х к маю прошлого года, до 2,4 млрд руб. Доля онлайн-продаж в совокупной выручке группы пока остается невелика, но существенно увеличилась во время пандемии и продолжает расти.

Высокие значения плотности продаж дают возможность использовать операционный рычаг, что, в свою очередь, приводит к повышению уровня рентабельности. Данный эффект уже проявился в результатах 1К этого года. Согласно данным X5, рентабельность EBITDA во 2К может соответствовать аналогичному показателю за 2К 2019 г., когда значение составило впечатляющие 8,3%. Менеджмент сообщает, что во 2К удалось поддержать комфортный уровень промо, а многие расходы, которые закладывались в резервы, в итоге не реализовались.

На наш взгляд, есть вероятность, что и 3К текущего года окажется для ритейлера выигрышным т.к. меньше людей уедут за границу, а спрос в заведениях общепита будет восстанавливаться постепенно.