На неадекватное поведение инвесторов не может повлиять ни постоянно увеличивающееся количество новых заболевших коронавирусом, ни отвратительнейшая отчетность отдельных крупнейших банков (Wells Fargo (WFC, —4,57%) и авиаперевозчиков (Delta Air Lines (DAL, —2,65%), ни блеклые макроэкономические данные, которые не сулят ничего хорошего в ближайшем будущем. Полный игнор всему негативу! Такое впечатление, что участники рынка прошли вакцинацию от падения и теперь им ничего не страшно. Шашки наголо и вперед — в кавалерийскую атаку!

А вчерашний день был на самом деле знаковым. С выходом квартальных финансовых данных крупнейших банков стартовал новый сезон корпоративной отчетности. Этого дня ждали и опасались. И на самом деле опасались не напрасно. Из большой банковской четверки отчитались вчера трое — JPMorgan Chase (JPM, +0,57%), Citigroup (C, —3,93%) и упомянутый уже Wells Fargo (WFC, —4,57%). Но из этой троицы, как мы видим, хорошая отчетность была лишь у JPMorgan (JPM). Да и то от +3% по акциям этого банка, которые мы наблюдали на открытии торгов, к концу дня осталось лишь полпроцента. Что же касается двух других грандов банковского сектора, то если от Wells Fargo никто ничего хорошего и не ждал, то вот Citi явно подкачал, и это стало для многих неприятной неожиданностью.

Впрочем, инвесторы как-то совершенно не обеспокоились явно неоднозначной банковской отчетностью и сосредоточили все свое внимание на сообщениях о разработке новых вакцин от коронавируса. Эти сообщения сейчас появляются чуть ли не каждый день, и каждый день участники рынка радуются этому как малые дети. Ну да, конечно, надежды юношей питают… Позавчера рынок радовался и рос на сообщении о разработке вакцины от Pfizer (PFE, +0,06%) и BioNTech (BNTX), а вчера все вспомнили про уже немного подзабытую Moderna (MRNA, +4,54%), которая также сообщила об успехах на клинических испытаниях новой вакцины. Поэтому, глядя на ход торгов, можно сделать вывод, что на рынке сейчас превалирует одна единственная инвестиционная идея — скоро, очень скоро должна появиться вакцина от коронавируса и тогда все проблемы будут решены. Ура, товарищи!

Конечно же это не так, но инвесторы массово верят именно в это и под эту идею покупают акции. И как итог, мы видим, что это действительно здорово поддерживает рыночные котировки и пока никто ничего продавать не собирается. Даже сильно перекупленные акции FAANGовцев, которые позавчера дернулись было вниз, на вчерашних торгах остановились в своем падении и их котировки просто перешли в боковик. А участники рынка сосредоточили свои усилия на покупке акций, которые в последнее время отставали от рынка в целом, а именно на акциях сырьевых компаний, а также на акциях компаний, работающих в нефтегазовом и промышленном секторах. Именно компании из этих секторов показали вчера максимальный рост и подорожали в среднем от 2 до 3 процентов.

Очень даже неплохо смотрелись вчера также акции компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. Ну еще бы им не расти! Особенно хороши были акции компаний, оказывающих услуги в сфере страхового медицинского обслуживания. И здесь впереди планеты всей были акции их лидера — компании United Health (UNH, +2,94%), которые скупают инвесторы в надежде на выход хорошей квартальной отчетности. Эту отчетность мы увидим уже сегодня и узнаем, насколько все же обоснованы надежды участников торгов.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник 14 июля было заключено более 557 тысяч сделок с акциями 1 182 эмитентов на общую сумму почти 700 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 15 июля. Радости нет предела. Инвесторы продолжают кайфовать от сообщений о возможном скором появлении вакцины от коронавируса и «обсасывают» эти новости со всех сторон. Вчерашняя новость по этому поводу от биотехнологической компании Moderna (MRNA) и сегодня остается вполне актуальной и, что самое важное, весьма позитивной. Если вчера акции этой компании выросли почти на 5%, то сегодня на премаркете они прибавляют еще почти 14%. И это радует не только владельцев этих акций, но и весь рынок в целом. Причем не только американский, но и европейский тоже. И это главное, а все остальное пока побоку. Хотя, конечно же, учитывать текущие реалии все же стоит.

Так, очень большие ожидания и надежды у многих инвесторов были связаны с выходом квартальной отчетности от United Health (UNH). И вот эта отчетность вышла только что — после полудня по московскому времени, и она оказалась, мягко говоря, совершенно неоднозначной и уж точно не совпала с прогнозами аналитиков. В итоге акции UNH торгуются уже ниже нулевой отметки. Хотя пока никакой катастрофы не произошло. Однако маленький вывод уже можно сделать. Даже там, где, казалось бы, железно, мы должны увидеть хорошие данные по отчетности этого не происходит. Чего же тогда ожидать от отчетности менее сильных бизнесов?

Кстати, такой шанс — увидеть, как живется бизнесам более слабым, чем допустим страховая медицина, у нас появится уже сегодня. По окончанию торгов выйдет отчетность от очень интересной, но в последнее время явно не очень успешной компании — алюминиевого гиганта Alcoa (AA). Взгляните на график этой компании за последние 3 года и сразу все поймете. И единственно, что внушает некоторый оптимизм — это вчерашние почти +10%. Правда, этот 10-ти процентный рост вчера скорее был связан в общим позитивом на сырьевом рынке, а не конкретно с ожиданиями хорошей отчетности от компании. Но все же стоит напомнить, что акции Alcoa умеют «летать» после выхода отчетности и, по крайней мере, процентов 10 вверх они могут сделать легко и непринужденно. Так что сегодня мы будем внимательно следить за ними и надеяться на лучшее. Кроме акций Alcoa есть еще несколько кандидатов, на акции которых стоит обратить более пристальное внимание. И прежде всего это относится к еще одному гиганту — теперь уже фармацевтической индустрии — компании Johnson & Johnson (JNJ), чья отчетность появится завтра до начала торгов и от которой все ждут только хороших результатов.

В целом же по итогам первой половины дня благодаря надеждам инвесторов, да и не только инвесторов, но и всего человечества в целом, на скорое избавление от коронавирусной напасти, сохраняется умеренный позитив, который находит свое отражение в умеренных покупках бумаг фактически по всему фронту. Чуть хуже обстоят дела у недавних лидеров — акций технологического сектора. Однако думается, что это временное явление и если на рынке никаких катастроф не произойдет, то они снова начнут расти и покорять новые максимумы.

И все же, несмотря на столь явное позитивное настроение, инвесторам стоит проявлять осторожность и никуда не спешить. Плановую коррекцию после достаточно сильного роста никто не отменял и она с большой вероятностью произойдет уже в самое ближайшее время. А повод для нее, как это обычно бывает, без труда найдется.