На сегодняшних аукционах предлагаются бумаги как с плавающей ставкой купона (4-летние 24021), так и с фиксированной (10-летние 26228) в объемах 50 млрд руб. по каждому выпуску. Напомним, что на предшествующем аукционе на прошлой неделе Минфину удалось реализовать существенный объем плавающих бумаг (29014), предоставив заметный дисконт к номиналу, который соответствует премии 25 б.п. к ставке RUONIA. Эта премия вызвала ценовую коррекцию вниз по всему сегменту бумаг на вторичном рынке с плавающей ставкой купона (RUONIA+). В частности, предлагаемые сегодня бумаги 24021 подешевели за неделю на 20 б.п. до 99,35% от номинала (так дешево бумаги не стоили с момента размещения), что соответствует премии к RUONIA всего 16 б.п. По нашему мнению, интерес на весь заявленный ведомством объем будет найдет на уровне 99% от номинала. Не в пользу интереса к плавающим ОФЗ с низкой премией к RUIONIA выступает вчерашнее размещение месячных КОБР: все 700 млрд руб. были реализованы по цене, близкой к номиналу.

За прошедшую неделю кривая доходностей ОФЗ с фиксированной ставкой купона сместилась вниз на 8-13 б.п., вернувшись на уровни 3-недельной давности (коррекция по факту ожидаемого решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 100 б.п. была компенсирована). По нашим оценкам, длинные выпуски ОФЗ (от 7 лет) уже предполагают с высокой вероятностью ключевую ставку на уровне 4%: для сравнения — в Индии ставка уже там, а 10-летние бумаги имеют YTM 5,83% (10-летние ОФЗ 26228 котируются с YTM 5,79%). Кроме того, негативным фактором выступает и наблюдающееся ослабление рубля, которое, скорее всего, продолжится (из-за восстановления импорта, выплат дивидендов и сокращения продажи валюты ЦБ РФ). В этой связи спекулятивная привлекательность 10-летних ОФЗ для их покупки на текущих уровнях доходностей отсутствует.