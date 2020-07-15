В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Распадской (+3,34%) и бумаги Системы (+3,02%). В лидерах снижения были акции Газпрома (-5,02%), упавшие после дивидендной отсечки, и котировки Аптек 36 и 6 (-2,08%).

Акции Системы продолжают среднесрочное повышение, начало которому было положено в марте. При этом бумаги все ближе подходят к пику текущего года 19,770 руб. и на недельном графике продолжают движение в зоне перекупленности, что предупреждает о возможном ограниченном потенциале среднесрочного роста от текущих отметок. По акциям до преодоления поддержки 16,70 руб стоит держать краткосрочные и среднесрочные “длинные” позиции. При закреплении ниже 16,70 руб. котировки могут подвергнуться нисходящей коррекции с первыми целями 15,60-16 руб.