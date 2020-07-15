Покупать "Систему" среднесрочно становится опасно
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Распадской (+3,34%) и бумаги Системы (+3,02%). В лидерах снижения были акции Газпрома (-5,02%), упавшие после дивидендной отсечки, и котировки Аптек 36 и 6 (-2,08%).
Акции Системы продолжают среднесрочное повышение, начало которому было положено в марте. При этом бумаги все ближе подходят к пику текущего года 19,770 руб. и на недельном графике продолжают движение в зоне перекупленности, что предупреждает о возможном ограниченном потенциале среднесрочного роста от текущих отметок. По акциям до преодоления поддержки 16,70 руб стоит держать краткосрочные и среднесрочные “длинные” позиции. При закреплении ниже 16,70 руб. котировки могут подвергнуться нисходящей коррекции с первыми целями 15,60-16 руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200715/831778645.html