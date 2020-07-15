Компания объявила об успешном завершении первой из трех клинических фаз исследований. Испытания прошли на 45 здоровых людях, все они получили полноценный иммунитет от вируса и не испытали на себе существенных побочных эффектов, кроме стандартных: повышение температуры, головная боль и усталость. Схожие результаты двумя неделями ранее представила компания Pfizer, которое параллельно тестирует четыре вакцины, две из которых успешно прошли испытания на 24 добровольцах.

Фактически обе компании вышли на финишную прямую. Им предстоит провести самое масштабное клиническое исследование на 30 тысячах испытуемых, отобранных из разных стран. Moderna планирует начать работу 27 июля. Тогда же, в последних числах июля, это сделает Pfizer. Стандартный срок для подобных испытаний – от 1 месяца. Следовательно с высокой вероятностью еще до конца лета компании-производители смогут подать заявку в регулирующие органы, включая американскую FDA о регистрации вакцины. А уже осенью могут быть произведены первые коммерческие партии.

Производители препаратов идут с явным опережением графика. Изначально большинство из них говорило, что смогут выставить готовую вакцину не ранее начала следующего года. Что примечательно, Moderna скорректировала не только сроки, но и объемы. Если ранее она заявляла, что ограничена в мощностях, то теперь называет цифры в 500 миллионов доз в течение года (со старта продаж) и до 1 млрд за весь 2021 год. Эти цифры – на уровне ведущих фармкомпаний мира. Пока не понятно, на основе чего сделаны такие прогнозы, но, вероятно, у Moderna есть договоренности с другими производителями о предоставлении ей свободных линий.

Акции компании сегодня показывают внушительную динамику. Moderna на предварительных торгах подорожала более чем 16% и удерживала прирост более 10% вплоть до начала основной сессии. Стоимость компании приблизилась к майским пикам. С января ее капитализация увеличилась на 340%. Такая стоимость является обоснованной, только если сделать ставку на то, что компания займет порядка четверти глобального рынка вакцин от COVID-19. Станет ли этот прогноз реальностью – большой вопрос. В обозримой перспективе акции компании могут достичь планки $90 против нынешних $85. Дальнейший подъем выглядит все более фантастическим. Для сравнения, конкурирующая BioNTech (партнер Pfizer и Roche) показывает столь же высокую скорость разработки, но при этом стоит на рынке в 1,5 раза дешевле.