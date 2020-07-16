Как мы помним, в ночь на четверг ожидался выход обширного блока макроэкономической информации по Китаю. И она таки вышла — и там есть на что посмотреть. Индекс цен на жилье остался неизменным на уровне 4,9%. Инвестиции в основной капитал выросли с −6,3% до −3,1%, хотя аналитики ждали подъема до −3,3%. ВВП страны во втором квартале показателем год к году взлетел с −6,8% до 3,2%, хотя эксперты прогнозировали рост до 2,5%. Квартал к кварталу экономика Китая расширилась с −9,8% до 11,5%, ждали всего 9,6%. С начала года ВВП поднялся с −6,8% до −1,6%, что тоже выглядит очень неплохо. Объемы промышленного производства в июне год к году увеличились с 4,4% до 4,8%, хотя эксперты предрекали рост до 4,7%. С начала года этот же показатель поднялся с −2,8% до −1,3%. Объемы розничных продаж в предыдущем месяце год к году выросли с −2,8% до −1,8%. Увы, но специалисты ожидали роста до 0,3%. Впрочем, с начала года розничные продажи поднялись с −14,01% до −11,46%. Уровень безработицы при этом снизился с 5,9% до 5,7%. Как видим, Китай восстанавливается семимильными шагами по большинству показателей, оставляя позади всю планету, все еще борющуюся с коронавирусом.

Несмотря на неплохо отчитавшуюся Поднебесную, рынки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня с утра прилично корректируются, включая и китайский. В позитивной области пока держится только основной рынок Индии в Мумбаи (Бомбей еще не открылся и мирно дремлет).

Вышедшие вчера вечером предварительные данные от Американского института нефти (API) показали, что запасы за неделю рухнули с 2,000 млн барр. до —8,322 млн барр., при том, что аналитики ждали снижения всего до −2,100 млн барр. Также Минэнерго США доложило о падении запасов сырой нефти с 5,654 млн барр. до −7,493 млн барр., хотя рынки ждали снижения всего до −2, 098 млн барр. Избыточные запасы в Кушинге просели с 2,206 млн барр. до 0,949 млн барр., при прогнозах в 1,748 млн барр.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что с учетом компенсации со стороны стран, которые не полностью исполняли сделку в предыдущие месяцы, фактическое сокращение в рамках сделки ОПЕК+ в августе составит 8,1—8,3 МБД. В целом уровень исполнения сделки в июне был высоким: порядка 107%. При этом Россия исполнила свои обязательства на 99% за этот период. По словам министра энергетики России Александра Новака, уже в августе российские нефтяники могут увеличить добычу приблизительно на 0,4 млн баррелей в день.

Реакция углеводородов на публикацию статистики по запасам была темпераментной, но кратковременной. Провалившись вниз, цены на нефть быстро вернулись к росту, при этом сохраняя крайне высокий уровень волатильности. Лишь ближе к ночи стоимость энергоносителей консолидировалась в относительно спокойном боковом движении, где и пребывает по сию минуту.

Сегодня Британия отчитается по рынку труда (средний уровень зарплаты, изменение занятости, уровень безработицы). В США выйдут цифры по розничным продажам, числу первичных заявок на пособия по безработице, индексу производственной активности и индексу занятости от ФРБ Филадельфии. Европейский Центробанк примет решение по процентным ставкам и определится с денежно-кредитной политикой. В России опубликуют данные по индексу цен производителей.

Квартальные отчеты представят J&J, Netflix, Bank of America, Abbott Labs, Danaher, Morgan Stanley и множество компаний поменьше. У нас операционные результаты опубликуют «АЛРОСА», «Детский Мир» и X5 Retail Group. Совет директоров «Аэрофлота» обсудит стратегию развития группы до 2028 г. Бумаги «Сургутнефтегаза» будут последний день торговаться в дивидендах.

Фьючерсы на основные мировые индексы пребывают с утра в умеренно негативной области — после мощного роста предыдущих дней фондовые рынки требуют снятия перекупленности. Вероятнее всего, старт торгов у нас тоже пройдет ниже уровня вчерашнего закрытия.