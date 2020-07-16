В последний месяц отечественные биржевые индексы показывают боковую динамику, и не всех биржевиков это радует. Это летний безынициативный рынок, на котором апологеты «трендовых» систем могут получить убыток. Была надежда, что после вчерашнего решения мониторингового комитета ОПЕК+ начнутся сильные движения нефтяных цен и спекулянтам будет жить веселее, но она оказалась тщетной. Комитет согласовал снижение ограничений на добычу нефти с 1 августа почти на 2 млн. баррелей в сутки, но цены на нефть отреагировали на это решение очень слабо. Если спекулянты хотят эмоций и сильных колебаний цен, им следует обратить внимание на акций круизных компаний, авиакомпаний, сетей отелей, казино, туристических и развлекательных компаний. С этими акциями не скучно! К примеру, акции Аэрофлота уже показали, что они могут расти, игнорируя общую негативную динамику рынка.

Вчера вышли позитивные новости по первой фазе испытания вакцины от COVID-19 компании Moderna, и котировки акций авиакомпании American Airlines Group Inc. (AAL) выросли на 16%. Акции других американских авиакомпаний также не подкачали. Котировки авиакомпаний двигают наверх эмоции инвесторов, а на серьезное улучшение ситуации с перелетами рассчитывать в этом году не приходится. Генеральный директор авиакомпании American Airlines Group Inc. (AAL) Дуг Паркер и президент Роберт Айсом заявили в письме сотрудникам, что спрос снова начал замедляться, поэтому они вынуждены были разослать предупреждение о возможном увольнении почти 20% своих сотрудников. Авиакомпании США получили существенную помощь в рамках пакета мер CARES Act, но средств хватит только до октября. И сейчас авиакомпании заявляют, что к моменту окончания финансирования спрос не восстановится, поэтому осенью требуется запустить новый пакет помощи. Так что в акциях авиакомпаний спекулянтам не придется скучать и осенью.

После отсечки акции «Газпрома» показали динамику «хуже рынка» (-6,08%). Мне кажется, что эти акции не лучшее вложение средств — перед ноябрьскими выборами в США санкционное давление на российский нефтегазовый сектор будет нарастать. Государственный секретарь США Майк Помпео вчера объявил о расширении санкций против проекта Северный поток-2.

Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США с оптимизмом ожидает, что к концу года в США появится эффективная вакцина. В России сейчас разработано 26 вакцин, и наверняка многие их них успешно пройдут клинические испытания, но инвесторам я рекомендую соблюдать осторожность. «Вакцинный оптимизм» может столкнуться с коррекцией на китайском фондовом рынке (он снижается третий день подряд). Простое рассуждение — пока последний месяц рос индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets и «раллировал» китайский фондовый индекс, индекс РТС пребывал в боковом диапазоне. Если коррекция на китайском фондовом рынке наберет обороты, то вряд ли отечественные индексы будут расти. Аппетит инвесторов к вложениям на развивающихся рынках снизится.