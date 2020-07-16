Сегодня, 16 июля, последний день для покупки акций Сургутнефтегаза для участия в дивидендных выплатах.

Сургутнефтегаз щедр на дивидендные выплаты уже почти 20 лет, а по привилегированным акциям даже установлен минимальный дивиденд: 0,6 руб. на акцию. Не стали исключением из правил и дивиденды по итогам 2019 года, а по итогам 2020 года я ожидаю кратного роста объема дивидендов.

Для начала необходимо понимать, откуда берутся дивиденды у нефтегазовой компании. У Сургутнефтегаза есть долларовая «кубышка» на балансе в размере около $47 млрд по итогам I квартала текущего года, и она занимает уже 70% баланса (и это у нефтегазовой компании!). По РСБУ рублевая переоценка данных депозитов должна отражаться как прибыль от финансовых вложений при ослаблении рубля или как убыток при укреплении рубля.

С начала года до конца I квартала 2020 года рубль ослаб более чем на 25%, в связи с чем Сургутнефтегаз получил прибыль от переоценки более 900 млрд руб., а чистая прибыль достигла рекордного в истории компании уровня 717 млрд руб. за квартал.

Нетрудно догадаться, что для того, чтобы компания сохранила прибыль и выплатила солидные дивиденды, необходимо чтобы на 31 декабря 2020 года рубль был слабее, чем 31 декабря 2019 года, т.е. не крепче 61,9057 руб. за доллар. Если к концу года рубль останется на текущем уровне (70 руб. за доллар), то прибыль от переоценки «кубышки» составит около 480 млрд руб.

480 млрд руб. при текущей дивидендной политике дают уже 4,42 руб. дивидендов на акцию или 12,2% дивидендной доходности в текущих котировках за 2020 год. В связи с этим Сургутнефтеегаз можно считать одной из самых интересных дивидендных историй на текущий год.